Футболист сборной Эстонии продолжит карьеру в Нидерландах

24-летний полузащитник сборной Эстонии подписал контракт с нидерландским клубом „Ден Босх“ до лета 2026 года, с возможностью продления еще на один год по взаимному соглашению. Сообщается, что игрок успешно прошел медицинское обследование и присоединился к команде.

На данный момент „Ден Босх“ занимает восьмое место в первой лиге Нидерландов, однако в сезоне 1947/48 команда была чемпионом страны. Последний раз клуб выступал в высшем дивизионе в сезоне 2004/2005. В прошлом сезоне „Ден Босх“ занял 19-е место в первой лиге.

Ранее футболист защищал цвета таллиннской „Флоры“, за которую сыграл более 100 матчей в Премиум-лиге, трижды становился чемпионом Эстонии и провел 15 матчей за национальную сборную. В своей прощальной речи он выразил благодарность клубу, тренерам и товарищам по команде за поддержку и развитие, отметив, что время, проведенное в „Флоре“, было важным этапом в его карьере.

⁣“Я защищал цвета „Флоры“ на протяжении почти пяти лет. За это время сыграл более 100 матчей в Премиум-лиге, пережил множество воспоминаний и просто невероятное время с командой. Искренне благодарен „Флоре“ за то, что из меня сделали игрока и верили в меня, даже в трудные моменты, несмотря на травмы“, – сказал Соометс через социальные сети клуба.

„Я благодарен тренерам и товарищам по команде, которые находили силы спорить со мной и стремиться к общим целям. Желаю команде успехов в новом сезоне – вы в хороших руках! В моей карьере вновь появилась возможность проявить себя за границей, и я очень счастлив, что могу сделать это в „Ден Босх“!“, – добавил он.⁣

До „Флоры“ полузащитник начинал карьеру в тартуском „Сантосе“, а в 2018 году присоединился к молодежной команде итальянской „Сампдории“. Также он провел несколько матчей за клуб „Ренде“ в Серии C.

Интересно, что ранее за „Ден Босх“ выступал еще один эстонский футболист – Раунo Саппинен, который в сезоне 2018/2019 отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами в 32 матчах.

„Ден Босх“ проводит домашние матчи на стадионе „Де Влирт“, которая вмещает 6,5 тысячи зрителей.

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