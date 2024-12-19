19.12.2024, 09:50
Читательница недоумевает: как продавец рождественских елок может быть таким бесчувственным и бестактным?(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Читательница газеты Maaleht написала в редакцию письмо, в котором выразила возмущение поведением продавца рождественских елей. Женщину зовут Кадри и живет она в Харьюмаа.
„Я приехала к продавцу елей в пригороде Таллинна, чтобы приобрести рождественскую елку для своей семьи на праздники. Покупка елки нас всегда была важной традицией, и я с нетерпением ждала этого момента. Но вернулась я с горьким чувством.
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