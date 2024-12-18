Ушла в магазин и пропала. Полиция просит помощи в поиске 63-летней женщины

Она должна была пойти в ближайший магазин, но туда так и не дошла. Домой женщина тоже не вернулась. Мобильный телефон она с собой не брала.

В последний раз женщину видели вчера около 8 часов вечера в поселке Кохила. Женщина может плохо ориентироваться во времени и пространстве.

Рост Зинферы около 150 см, у нее короткие каштановые волосы. Была одета в длинную синюю куртку, синие джинсы, коричневые ботинки и серу шапку.

Полиция просит всех, кто видел женщину или что-либо знает о ее местонахождении, позвонить по номеру 112.