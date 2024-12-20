Ушла в магазин и не вернулась. Пропавшая женщина найдена мертвой

Она должна была пойти в ближайший магазин, но туда так и не дошла и домой тоже не вернулась. Мобильный телефон она с собой не брала.

Сообщалось, что в последний раз женщину видели во вторник около 8 часов вечера в поселке Кохила и что она может плохо ориентироваться во времени и пространстве.

В пятницу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что сегодня около 15 часов полицейские вместе с добровольцами нашли женщину в Рапламаа поблизости от поселка Кохила - к сожалению, мертвой. Нет оснований подозревать, что причиной смерти женщины стало преступление, но точную причину выяснят в ходе экспертизы.