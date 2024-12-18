Полиция расследует реконструкцию стадиона в Нымме

В центре расследования находится реконструкция стадиона „Хийу“, проведённая футбольным союзом на средства города Таллинн. „Следственные органы запросили у нас материалы, связанные со стадионом „Хийу“. Мы передали все документы,“ — заявила руководитель отдела Таллиннской юридической службы Терье Крайс.

Советник прокуратуры по связям с общественностью Герли Вахер сообщила, что дело находится на стадии досудебного производства, и на данный момент прокуратура не может добавить ничего к ранее сказанному.

В ходе работ на главной арене стадиона Хийу был обновлён искусственный газон, а само расположение стадиона сдвинуто, чтобы со стороны улицы Пиду можно было обустроить дополнительную тренировочную площадку. Беговая дорожка, ранее окружавшая стадион, из-за износа была демонтирована. Для занятий лёгкой атлетикой рядом со зданием стадиона появилась прямая 100-метровая беговая дорожка с тартановым покрытием. Также, со стороны главной площадки обустроено место для прыжков в длину с дорожкой для разбега и песочницей.

„Проектирование реновации стадиона Хийу и строительные работы координирует Эстонский футбольный союз в соответствии с заключённым с городом договором. При составлении проекта были учтены пожелания футбольного клуба Nõmme Kalju, так как стадион Хийу является их постоянной тренировочной площадкой, и они заинтересованы в качественном проведении ремонта,“ — заявил тогда вице-мэр Тийт Терик.

В связи с ростом числа любителей спорта возросла нагрузка на стадион, но использование мест для занятий лёгкой атлетикой сократилось, поэтому основной акцент был сделан на занятия футболом.

Таллинн в 2020 году заключил договор с Эстонским футбольным союзом, согласно которому город обязался инвестировать в футбольную инфраструктуру не менее 1,6 млн евро, из которых 650 000 евро было выделено на развитие стадиона Хийу.

Реконструкция стадиона Хийу проводилась в два этапа. Осенью 2023 года была подготовлена основа для главной арены, проложены кабели для освещения, а на месте беговых дорожек уложен асфальт. Весной 2024 года на главной площадке было установлено тартановое покрытие, а на футбольном поле – искусственный газон.

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