Совет EIS отозвал Кати Кусмин с поста председателя правления
На состоявшемся сегодня, 18 декабря, заседании совет Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) отозвал с поста председателя правления Кати Кусмин, которая останется на этой должности до 20 января 2025 года. Кати Кусмин возглавляла целевое учреждение чуть больше года.
За год, по словам Кати Кусмин, сделан большой шаг на пути к более эффективной организации. „Когда я пришла в EIS, передо мной стояли три основные задачи: завершить слияние двух учреждений, укрепить организацию за счет более эффективной работы и четкости процессов и управления качеством, а также стать более клиентоориентированной, сосредоточившись на повышении конкурентоспособности национальной экономики на основе потребностей предпринимателей“, - сказала Кусмин изданию Delfi Ärileht.
По оценке Кусмин, EIS столкнулся с множеством проблем, которые необходимо было учесть при реформировании организации. „В целях экономии в течение года мы сократили 66 должностей и вступаем в 2025 год с расходами на персонал в размере 3,3 миллиона евро, или на 12 процентов, меньше, чем в этом году. Мы пересмотрели процентное соотношение и сократили дублирование. Осуществляется переход к единой службе поддержки клиентов, завершается процесс оценки услуг, чтобы при ограниченных ресурсах мы могли более эффективно инвестировать в те области, где рынок не справляется, и быстрее реагировать на изменения. EIS работает над проектом по сокращению регулирования и бюрократических проволочек. Однако трудно выбрать, на чем сосредоточиться, а от чего отказаться в ситуации, когда претворение ожиданий учредителя фонда затягивается“, - сказала Кусмин, отметив, что последний раз ожидания обновлялись при слиянии учреждений в 2022 году.
„Организация по своей структуре сложнее, чем кажется на первый взгляд, и включает в себя множество различных областей. Я могу с уверенностью сказать, что вместе с командой EIS мы принимали решения в течение года взвешенно, с учетом миссии фонда и его долгосрочной эффективности. Я хотела бы поблагодарить наших партнеров и всех сотрудников EIS, чья преданность делу и компетентность повышают ценность эстонской экономики“, - добавила Кусмин.
По словам председателя совета EIS Сандры Сярав, общество и в первую очередь предприниматели рассчитывают, что EIS будет быстрее реагировать на изменения рыночной ситуации и что при рассмотрении ходатайств о пособиях будет меньше бюрократии. „Совет и общественность ожидали существенного пересмотра различных услуг, предоставляемых EIS, и функционирования всего учреждения, а также анализа совместно с партнерами того, какие из них являются наиболее существенными для предпринимателей и предлагают им наибольшую дополнительную ценность. По оценке совета, эти изменения не были достаточно быстрыми и значимыми, поэтому мы пришли к общему мнению, что этим процессом должен руководить новый человек“, - пояснила Сярав, поблагодарив Кати Кусмин за проделанную работу и добавив, что нового руководителя уже ищут.
Кати Кусмин вступила в должность 6 декабря 2023 года, 20 января 2025 года станет ее последним рабочим днем на посту председателя правления. В соответствии с Законом о государственном имуществе и уставом фонда она получит выходное пособие в размере трехмесячной зарплаты.
Членами правления останутся Сигрид Харьо и Ааре Ярван. В совет EIS входят Сандра Сярав, Майт Палтс, Ханнес Оянгу, Хандо Суттер, Ренно Вейнтал, Анто Лийват, Оливер Вяэртныу и Таави Тамкиви.