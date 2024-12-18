Совет EIS отозвал Кати Кусмин с поста председателя правления

За год, по словам Кати Кусмин, сделан большой шаг на пути к более эффективной организации. „Когда я пришла в EIS, передо мной стояли три основные задачи: завершить слияние двух учреждений, укрепить организацию за счет более эффективной работы и четкости процессов и управления качеством, а также стать более клиентоориентированной, сосредоточившись на повышении конкурентоспособности национальной экономики на основе потребностей предпринимателей“, - сказала Кусмин изданию Delfi Ärileht.

По оценке Кусмин, EIS столкнулся с множеством проблем, которые необходимо было учесть при реформировании организации. „В целях экономии в течение года мы сократили 66 должностей и вступаем в 2025 год с расходами на персонал в размере 3,3 миллиона евро, или на 12 процентов, меньше, чем в этом году. Мы пересмотрели процентное соотношение и сократили дублирование. Осуществляется переход к единой службе поддержки клиентов, завершается процесс оценки услуг, чтобы при ограниченных ресурсах мы могли более эффективно инвестировать в те области, где рынок не справляется, и быстрее реагировать на изменения. EIS работает над проектом по сокращению регулирования и бюрократических проволочек. Однако трудно выбрать, на чем сосредоточиться, а от чего отказаться в ситуации, когда претворение ожиданий учредителя фонда затягивается“, - сказала Кусмин, отметив, что последний раз ожидания обновлялись при слиянии учреждений в 2022 году.

„Организация по своей структуре сложнее, чем кажется на первый взгляд, и включает в себя множество различных областей. Я могу с уверенностью сказать, что вместе с командой EIS мы принимали решения в течение года взвешенно, с учетом миссии фонда и его долгосрочной эффективности. Я хотела бы поблагодарить наших партнеров и всех сотрудников EIS, чья преданность делу и компетентность повышают ценность эстонской экономики“, - добавила Кусмин.