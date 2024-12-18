Hевидимый и не имеющий запаха враг-убийца: что нужно знать об угарном газе?

На прошлой неделе из частного дома в Ярвамаа поступил сигнал тревоги, сообщавший о повышении концентрации угарного газа. Прибывший на место происшествия патрульный охранник G4S постучал в дверь, однако ее никто не открыл. Охранник обнаружил, что дверь не заперта, и вошел в дом. Газовый детектор показал, что уровень концентрации угарного газа в воздухе составлял более 150 частиц на миллион.

В доме находились два человека – они спали и не слышали сигнала датчика. Охранник разбудил их, открыл окно и вывел людей на улицу. Также он связался со спасателями; на место была вызвана скорая помощь, чтобы медики осмотрели находившихся в помещении людей. Спасатели прибыли в дом, чтобы найти источник угарного газа. Непосредственный источник найден не был, однако предполагается, что причиной стала печь типа „булерьян“.

Как уже было упомянуто, угарный газ не имеет запаха и цвета, он возникает при неполном сгорании различных материалов. Мы даже не замечаем, как он проникает в наш организм, соединяется с гемоглобином в крови, вытесняет содержащийся в гемоглобине кислород и провоцирует кислородное голодание.

Больше всего страдают мозг, нервная система и сердечная мышца. Именно поэтому человек, отравившийся угарным газом, не осознает серьезности ситуации: он растерян и не может спастись, хотя чувствует, что с ним что-то не так. Даже находясь в сознании, человек не связывает симптомы с угарным газом, не говоря уже о ситуации, когда он спит – в этом случае человек вообще не понимает, что с ним происходит.

В случае легкого отравления человек обычно чувствует головную боль, головокружение и слабость, у него слегка звенит в ушах, состояние апатичное.

В очень тяжелых случаях возможно нарушение равновесия или сознания. К угарному газу особенно чувствительны маленькие дети, люди с заболеваниями дыхательной системы и кровообращения, а также пожилые. Для эмбриона смертельным может стать даже небольшое количество угарного газа. В случае домашних животных даже небольшая концентрация угарного газа также может привести к фатальным последствиям.

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