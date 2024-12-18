Российский хоккеист приговорен к тюрьме за шпионаж в Польше

Помимо тюремного наказания, Сергееву в качестве наказания выписали штраф на 1220 евро. У игрока были конфискованы деньги, заработанные в ходе шпионажа, а также 7,28 грамма марихуаны, которые у него были при аресте в июне 2023 года. Польша депортирует Сергеева обратно на родину 26 мая 2025 года. До этого времени он будет отбывать наказание в Люблинской тюрьме.

Сообщается, что Максив Сергеев играл в клубе „Заглембе“, откуда его отправили в фарм-клуб. Позже ему написал некий Андрей в Telegram, предложив работу в Польше. По данным L’Equipe, этот „Андрей“ оказался сотрудником ФСБ России.

Журналист The Sports Network Рик Вестхед пишет, что 19-летний Сергеев был бедным юношей, работавшим на компанию по доставке еды домой, когда его завербовал агент ФСБ в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Сергей был в групповом чате с несколькими российскими хоккеистами в Европе и Северной Америке, которых называли „Любовниками путина“ (Putin’s lovers), и агент ФСБ сначала попросил Сергеева просто публиковать политические сообщения в социальных сетях в обмен на криптовалюту. Дальше были более серьезные командировки, включая аренду квартиры в Польше с видом на завод по производству военной техники, пишет Sport.ua.

Первые задания были довольно лёгкими. Андрей предложил хоккеисту Сергееву просто написать в социальных сетях сообщения о том, что „спецоперация на Украине“ не касается польского народа. За это Сергееву заплатили несколько долларов в криптовалюте.

Позже Сергееву поручили искать учреждения, связанные с польской армией или силами НАТО, при этом информация должна была быть максимально документированной. Вскоре он стал частью ячейки, состоящей примерно из 15 человек. Членам этой ячейки обещали $10 000 за то, что они смогут каким-либо образом остановить поезд, направляющийся в Украину. Однако вскоре некоторых членов ячейки арестовали.

Максим Сергеев продолжал делать фотографии и пересылал их, пока в июне 2023 года бывшего хоккеиста не арестовали по подозрению в шпионаже.