Баскетбол
18.12.2024, 14:31

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ в драматичном матче проиграл команде -сенсации

 
„Виймси“
„Виймси“
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В среду, 18 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Виймси“ потерпела домашнее поражение от клуба „Валмиера“ со счетом 89:94.

„Виймси“ начал матч уверенно, выиграв первую четверть со счётом 30:27, и ушёл на перерыв с минимальным преимуществом 47:46. Во второй половине продолжилась упорная борьба, а судьба игры решилась на последних секундах.

За 25 секунд до конца „Виймси“ уступал всего 86:87, но Вернерс Кохс из „Валмиеры“ реализовал дальний бросок. В ответ хозяева допустили потерю мяча. В итоге „Валмиера“ одержала победу со счётом 94:89.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии