Баскетбол
18.12.2024, 14:31

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ попытается с помощью домашней публики обрезать крылья команде-сенсации

 
Начало в 19:30
„Виймси“
„Виймси“
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня в 19:30 в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Виймси“ проведет домашний матч против клуба „Валмиера“. Прямую трансляцию смогут увидеть подписчики Delfi.

Команда „Виймси“ в этом сезоне, из 13 матчей, одержала три победы, показывая непредсказуемые результаты. В последние четыре игры они обыграли „Садам“ и „Латвийский университет“, но в прошлую субботу уступили аутсайдеру лиги „Кейлаской баскетбольной школе“ со счётом 77:85.

В отличие от предыдущих лет, когда „Валмиера“ часто находилась в нижней части таблицы, в этом сезоне команда продемонстрировала сильную игру и с 10 победами занимает пятое место. В октябре, в первом матче между этими командами, „Валмиера“ одержала уверенную победу над „Виймси“ со счётом 79:49.

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