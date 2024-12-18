СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ попытается с помощью домашней публики обрезать крылья команде-сенсации

Команда „Виймси“ в этом сезоне, из 13 матчей, одержала три победы, показывая непредсказуемые результаты. В последние четыре игры они обыграли „Садам“ и „Латвийский университет“, но в прошлую субботу уступили аутсайдеру лиги „Кейлаской баскетбольной школе“ со счётом 77:85.

В отличие от предыдущих лет, когда „Валмиера“ часто находилась в нижней части таблицы, в этом сезоне команда продемонстрировала сильную игру и с 10 победами занимает пятое место. В октябре, в первом матче между этими командами, „Валмиера“ одержала уверенную победу над „Виймси“ со счётом 79:49.