18.12.2024, 14:31
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ попытается с помощью домашней публики обрезать крылья команде-сенсации
Начало в 19:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 19:30 в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Виймси“ проведет домашний матч против клуба „Валмиера“. Прямую трансляцию смогут увидеть подписчики Delfi.
Команда „Виймси“ в этом сезоне, из 13 матчей, одержала три победы, показывая непредсказуемые результаты. В последние четыре игры они обыграли „Садам“ и „Латвийский университет“, но в прошлую субботу уступили аутсайдеру лиги „Кейлаской баскетбольной школе“ со счётом 77:85.
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