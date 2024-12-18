18.12.2024, 14:31
Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ в драматичном матче проиграл команде -сенсации
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 18 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Виймси“ потерпела домашнее поражение от клуба „Валмиера“ со счетом 89:94.
„Виймси“ начал матч уверенно, выиграв первую четверть со счётом 30:27, и ушёл на перерыв с минимальным преимуществом 47:46. Во второй половине продолжилась упорная борьба, а судьба игры решилась на последних секундах.
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