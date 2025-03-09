На собак, велосипеды и не только. Какие налоги платили жители Эстонии 100 лет назад?

В середине 1930-х годов в Эстонии действовал всеобщий подушный налог. Его платили не только за людей, но и за собак и лошадей. Кроме того, налогом облагались велосипеды, мотоциклы, автомобили, лодки и кареты извозчиков. То есть практически все, что двигалось.

В царское время собак заносили в регистр

У налога на собак в Эстонии долгая история. Владельцы животных начали его платить еще в 1897 году. „Городские ведомства напоминают, что ежегодный налог на собак за 1897 год, 2 рубля, должен быть уплачен в январе. С тех, кто не уплатит налог до 31 января, дополнительно будет взиматься 25% сверх налога. От налога освобождены собаки, содержащиеся на цепи, и подсосные щенки“, — сообщали владельцам четвероногих друзей власти Тарту на страницах газеты Olevik.

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