09.03.2025, 19:05
На собак, велосипеды и не только. Какие налоги платили жители Эстонии 100 лет назад?(33)
В Нарва-Йыэсуу в 1935 году было 15 местных налогов!
ФОТО: Таллиннский городской музей
В довоенной Эстонской Республике было много разных налогов, и по их количеству она значительно превосходила, например, наших северных соседей. Исторический экскурс от Eesti Ekspress.
В середине 1930-х годов в Эстонии действовал всеобщий подушный налог. Его платили не только за людей, но и за собак и лошадей. Кроме того, налогом облагались велосипеды, мотоциклы, автомобили, лодки и кареты извозчиков. То есть практически все, что двигалось.
В царское время собак заносили в регистр
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