ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: пярнуский клуб крупно проиграл одному из лидеров лиги

Четверть 1: „Ригас Зелли“ уверенно начал игру, набрав 12 безответных очков. В последующие минуты „Садам“ лучше вошел в игру, но благодаря сильной защите и хорошему нападению „Ригас Зелли“ контролировал ход матча. Четверть завершилась со счетом 25:11 в пользу „Ригас Зелли“.

Четверть 2: „Садам“ не смог изменить ход игры во второй четверти. Несмотря на то, что соперник допустил меньше ошибок, личный счёт остался прежним. Игра стала ещё более напряжённой. Вторая половина матча началась со счётом 47:22.