18.12.2024, 13:07
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: пярнуский клуб играет с латвийской командой, у которой 10 побед подряд
„Садам“ vs „Ригас Зелли“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 19:00 в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet пярнуский „Садам“ проведет домашний матч против „Ригас Зелли“. Прямую трансляцию смогут увидеть подписчики Delfi.
Пярнуский „Садам“ в этом сезоне не смог набрать стабильный темп в лиге, проиграв пять из последних шести матчей. В турнирной таблице команда занимает 12-е место из 15 с четырьмя победами. В то же время „Ригас Зелли“ находится на втором месте, продлив свою победную серию до 10 матчей.
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