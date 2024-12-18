ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: пярнуский клуб играет с латвийской командой, у которой 10 побед подряд

Пярнуский „Садам“ в этом сезоне не смог набрать стабильный темп в лиге, проиграв пять из последних шести матчей. В турнирной таблице команда занимает 12-е место из 15 с четырьмя победами. В то же время „Ригас Зелли“ находится на втором месте, продлив свою победную серию до 10 матчей.