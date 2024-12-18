18.12.2024, 13:07
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: пярнуский клуб крупно проиграл одному из лидеров лиги
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 18 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet пярнуский „Садам“ проиграл дома „Ригас Зелли“ со счетом 51:87.
Четверть 1: „Ригас Зелли“ уверенно начал игру, набрав 12 безответных очков. В последующие минуты „Садам“ лучше вошел в игру, но благодаря сильной защите и хорошему нападению „Ригас Зелли“ контролировал ход матча. Четверть завершилась со счетом 25:11 в пользу „Ригас Зелли“.
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