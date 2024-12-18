18.12.2024, 11:40
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ прервал пятиматчевую серию без побед, разгромив последнюю команду лиги
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 18 декабря, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичная команда „ТалТех/Алексела“ обыграла в домашнем матче команду „Латвийского университета“ со счетом 97:51.
Четверть 1: „ТалТех“ уверенно начал матч, повёл 15:0. „Латвийский университет“ смог заработать первые очки только через пять минут игры. Дальше латвийской команде не удавалось наладить игру, и „ТалТех“ продолжал диктовать темп, завершив четверть с преимуществом 23:7.
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