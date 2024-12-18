ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ прервал пятиматчевую серию без побед, разгромив последнюю команду лиги

Четверть 1: „ТалТех“ уверенно начал матч, повёл 15:0. „Латвийский университет“ смог заработать первые очки только через пять минут игры. Дальше латвийской команде не удавалось наладить игру, и „ТалТех“ продолжал диктовать темп, завершив четверть с преимуществом 23:7.