Баскетбол
18.12.2024, 11:40

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: проигравший пять матчей подряд „ТалТех“ обыгрывает последнюю команду лиги

 
„ТалТех“ vs „Латвийский университет“ 23:7;
„ТалТех“
„ТалТех“
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня в 18:30 в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичная команда „ТалТех/Алексела“ проведет домашний матч против команды „Латвийского университета“. Прямую трансляцию смогут увидеть подписчики Delfi.

В этом сезоне баскетбольной лиги Optibet „ТалТех“ одержал шесть побед в 15 матчах, но команда переживает непростую серию из пяти подряд поражений. В декабре таллинцы уступили „Валмиере“ с разницей в 30 очков, „Садам“ — 23 очка, а рижскому ВЭФ — 20 очков, что во многом связано с проблемами из-за травм.

Однако в среду у „ТалТех“ есть шанс вернуться к победам: их соперником станет „Латвийский университет“, который выиграл лишь один из 14 матчей и занимает последнее место по проценту побед. В ноябрьской встрече „ТалТех“ уже обыграл латвийцев со счётом 75:66.

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