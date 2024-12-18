18.12.2024, 11:40
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: проигравший пять матчей подряд „ТалТех“ обыгрывает последнюю команду лиги
„ТалТех“ vs „Латвийский университет“ 23:7;
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 18:30 в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичная команда „ТалТех/Алексела“ проведет домашний матч против команды „Латвийского университета“. Прямую трансляцию смогут увидеть подписчики Delfi.
В этом сезоне баскетбольной лиги Optibet „ТалТех“ одержал шесть побед в 15 матчах, но команда переживает непростую серию из пяти подряд поражений. В декабре таллинцы уступили „Валмиере“ с разницей в 30 очков, „Садам“ — 23 очка, а рижскому ВЭФ — 20 очков, что во многом связано с проблемами из-за травм.
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