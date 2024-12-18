ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: проигравший пять матчей подряд „ТалТех“ обыгрывает последнюю команду лиги

В этом сезоне баскетбольной лиги Optibet „ТалТех“ одержал шесть побед в 15 матчах, но команда переживает непростую серию из пяти подряд поражений. В декабре таллинцы уступили „Валмиере“ с разницей в 30 очков, „Садам“ — 23 очка, а рижскому ВЭФ — 20 очков, что во многом связано с проблемами из-за травм.

Однако в среду у „ТалТех“ есть шанс вернуться к победам: их соперником станет „Латвийский университет“, который выиграл лишь один из 14 матчей и занимает последнее место по проценту побед. В ноябрьской встрече „ТалТех“ уже обыграл латвийцев со счётом 75:66.