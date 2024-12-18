„Make Russia Small Again“: литовская спортсменка передала футболку в Национальный музей

Литовская спортсменка Корнелия Дудайте была отстранена от соревнований после того, как надела футболку с надписью „Make Russia small again“, выражая протест против допуска российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Организаторы потребовали снять футболку и удалить фото, но Дудайте отказалась, что привело к ее удалению с турнира. В знак солидарности Литовская федерация функционального спорта и вся сборная покинули чемпионат мира в Будапеште, обвинив организаторов в нарушении политики нейтрального флага и демонстрации символики страны-агрессора.

„Литовская федерация функционального спорта решила не участвовать в состязаниях в Будапеште (Венгрия) из-за халатного отношения организаторов в отношении политики „нейтрального флага“.

На чемпионате спортсменам разрешили демонстрировать символику страны-агрессора – она была видна во время прямой трансляции, было указано название страны. Халатность организаторов, игнорирование политики нейтрального флага идет вразрез с нашими ценностями, поэтому Литовская федерация функционального спорта рекомендовала членам сборной покинуть состязания“, – сказано в пресс-релизе.

По словам Дудайте, её мотивировало надеть футболку, осуждающую российскую агрессию против Украины, халатное отношение организаторов турнира. Хотя участникам обещали, что российские спортсмены выступят под нейтральным флагом, на их форме было явно указано их национальное происхождение.

Передавая футболку в музей, К. Дудайте выразила радость, что Национальный музей сам предложил сохранить её. Об этом пишет литовский портал lrt.lt.