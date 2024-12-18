Сделай свой выбор и поддержи наших спортсменов! Проголосовать за лучших спортсменов и тренера года могут все желающие

В рамках голосования на сайте eok.ee все желающие могут выбрать лучшего спортсмена (среди мужчин), лучшую спортсменку (среди женщин), лучшего молодого спортсмена (и девушки и юноши), лучшую команду и лучшего тренера года.

В каждой категории можно отдать баллы трем кандидатам - распределить своих любимчиков на первое, второе и третье место. Народное голосование завершится 22 декабря в 23:59. Лучшие спортсмены, тренеры и команда 2024 года будут определены путем объединения результатов народного голосования, голосов спортивных журналистов и федераций. Лауреаты станут известны 29 декабря на торжественной церемонии в Таллинне.

Среди всех, кто проголосовал по всем пяти категориям, 23 декабря разыграют призы - книги „Париж 2024“ и приглашения на торжественную церемонию 29 декабря.

В Эстонии выбирают спортсменов года уже в течение 93 лет. В прошлом году спортсменкой года и молодым спортсменом года признали пловчиху Энели Ефимову, тренером года стал тренер Ефимовой - Хенри Хейн, спортсменом года – десятиборец Карел Тилга, а командой года – женская сборная Эстонии по волейболу.

В этом году в категории „спортсменка года“ номинированы Энели Ефимова, Ирина Эмбрих, Ясмин Юпраус, Яника Лыйв, Кристин Лятт, Нелли Дифферт и Туули Томингас.

В категории „спортсмен года“ - Александр Селевко, Янек Ыйглане, Йоханнес Эрм, Хенри Дрелл, Карл Якоб Хейн, Крегор Цирк, Кристьян Ильвес, Мадис Михкельс, Мартен Лийв, Пауль Арон и Расмус Мяги.

Тренера года предлагается выбрать среди восьми номинантов - Хелен Нелис-Наукас, Хенри Хейн, Холгер Пеэль, Индрек Тобрелутс, Ирина Кононова, Риво Весик, Риан Бейли и Том Руштон.

В категории „команда года“: керлингисты Марие Калдвеэ и Харри Лилль, гонщики Отт Тяняк и Мартин Ярвеоя, сборная Эстонии по дискгольфу, мужская сборная Эстонии по баскетболу, женская сборная Эстонии по биатлону, мужская сборная Эстонии по волейболу и команда по эстетической групповой гимнастике Siidisabad.