ВИДЕО | По подозрению в убийстве генерала Кириллова в Москве задержан гражданин Узбекистана. СК утверждает, что его наняли украинские спецслужбы, пообещав 100 тысяч долларов

Следственный комитет и ФСБ сообщили о задержании подозреваемого в подготовке преступления. Подозреваемый — гражданин Узбекистана, 1995 года рождения. Его имя в официальных заявлениях не раскрывается.

По данным силовиков, на допросе мужчина признался, что был завербован украинскими спецслужбами. За выполнение задания ему пообещали вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и возможность выезда в одну из европейских стран.

Согласно пресс-релизу, подозреваемый прибыл в Москву, где получил самодельное взрывное устройство (источник его получения не уточняется). Затем он разместил взрывчатку на электросамокате, припаркованном возле жилого дома на Рязанском проспекте, где проживал Игорь Кириллов.

„В целях наблюдения за местом проживания военнослужащего им был арендован автомобиль каршеринга, где он установил камеру видеонаблюдения. Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие“, — приводит цитату СК Meduza.

Федеральная служба безопасности РФ распространила через госагентства видео допроса задержанного. „Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Я приехал, потом покупал самокат. Через несколько месяцев приехали вещи для бомбы, я это тоже принимал. Потом все подготовили и поставили рядом с домом, где [жил] генерал. И потом, когда он вышел из дома, я нажимал кнопку. Почему я сделал это, для чего? Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт“, — говорит мужчина на видео.

Вчера стало известно, что в результатев результате взрыва на первом этаже многоквартирного дома погиб генерал Игорь Кириллов — начальник войск РФ радиационной, химической и биологической защиты. СК возбудил уголовное дело.