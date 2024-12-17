Ушел из жизни латвийский вице-чемпион по спортивной ходьбе Олимпийских игр в Сиднее

Айгар Фадеев, родившийся 27 декабря 1975 года в Валке, стал одним из выдающихся латвийских спортсменов в истории спортивной ходьбы. За свою карьеру он принял участие в трех Олимпийских играх: в 1996 году в Атланте занял шестое место на дистанции 20 км, в 2000 году на Олимпиаде в Сиднее завоевал серебряную медаль на 50 км и стал 14-м на 20 км, а в 2004 году в Афинах занял 11-е и 9-е места на этих дистанциях соответственно.

В 1998 году Фадеев завоевал серебро на чемпионате Европы в ходьбе на 20 км, а годом ранее стал чемпионом Европы среди спортсменов до 23 лет. На чемпионате мира его лучшим достижением стало четвертое место в ходьбе на 50 км в 2001 году среди мастеров.

Айгар Фадеев по-прежнему держит несколько национальных рекордов Латвии в спортивной ходьбе.

После завершения спортивной карьеры Фадеев посвятил себя работе физиотерапевтом, помогая восстанавливаться спортсменам мирового уровня. Среди его клиентов были такие звезды, как легендарный баскетболист Коби Брайант.

„Его день рождения преходится на время, когда в мир возвращается свет. И его жизнь была такой же, как это время- наполенной энергией и движением…“, - написала его жена от имени семьи в Фейсбуке.

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