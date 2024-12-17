Академия художеств оказалась в центре скандала: её совет и министры рекомендуют пересмотреть решение по Израилю
Совет Эстонской академии художеств (EKA), а также министры образования и иностранных дел рекомендовали EKA пересмотреть решение о приостановке сотрудничества с израильскими вузами.
Председатель совета EKA Мария Мяги-Рохтметс сообщила, что cовет после проведенного во вторник внеочередного заседания рекомендовал ректору академии пересмотреть решение о приостановке договора об обмене студентами и преподавателями по программе Erasmus+ с израильским университетом. „Совет рекомендовал ректору вместе с его коллегами рассмотреть этот вопрос, который сейчас стал гораздо более серьезным, рассмотреть его еще раз, взвесить все „за“ и „против“. И поскольку интерес к настоящему времени гораздо выше, нам также следует сотрудничать с Министерством образования и науки и МИД“, — передает ее слова RusERR.
Планирует ли руководство академии пересматривать свое решение, неизвестно, поскольку ректор вуза Март Калм отказался ответить на вопросы „Актуальной камеры“ после заседания совета.
Министры в недоумении
Министр образования Кристина Каллас в свою очередь сообщила, что рекомендует академии пересмотреть свое решение: „Эстония - страна, которая тесно сотрудничает с Израилем на международном уровне, в том числе в сфере высшего образования. В Израиле есть университеты очень высокого научного уровня, и сотрудничество с ними должно продолжаться. Со своей стороны я прошу EKA пересмотреть принятое сегодня решение, и мы отправим им соответствующее письмо от министерства. Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел в дальнейшем должны совместно оказывать университетам более активную поддержку в выработке международной политики“, — сказала Каллас.
Аналогичное мнение высказал и министр иностранных дел Маргус Цахкна: „Непостижимо, что эти дебаты развернулись именно сейчас. Конечно, это не идет на пользу отношениям между нами, нашим очень хорошим отношениям. В конце концов, мы говорим о сотрудничестве в области культуры и образования, о сотрудничестве с народами разных стран. Как министр иностранных дел я не вижу сегодня причин, по которым мы должны прекратить сотрудничество с Израилем на этом уровне - и я не знаю, как прокомментировать атмосферу в этом учебном заведении. Но как министр иностранных дел я просто скажу, что это, безусловно, шаг в неправильном направлении.
Еврейская община Эстонии выступила с обращением
Как стало известно вчера, Эстонская академия художеств приняла решение прекратить сотрудничество со всеми университетами Израиля. Сегодня глава Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон опубликовала на странице общины в Facebook обращение, в котором призвала жителей Эстонии осудить решение академии.
„С тревогой наблюдаем рост антисемитизма в Эстонии, который становится все заметнее в публичном пространстве и общественных институтах. Решение ЕКА — одно из нескольких за последние годы, углубляющих предрассудки и создающих опасную среду, в которой проявления антисемитизма становятся приемлемыми. Это недопустимо для современного демократического общества, которое должно быть свободным от дискриминации, основываться на терпимости и взаимном уважении“, —написала Якобсон. Она выразила разочарование бездействием Министерства образования и науки Эстонии, а также позицией МИД Эстонии.
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