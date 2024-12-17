Академия художеств оказалась в центре скандала: её совет и министры рекомендуют пересмотреть решение по Израилю

Председатель совета EKA Мария Мяги-Рохтметс сообщила, что cовет после проведенного во вторник внеочередного заседания рекомендовал ректору академии пересмотреть решение о приостановке договора об обмене студентами и преподавателями по программе Erasmus+ с израильским университетом. „Совет рекомендовал ректору вместе с его коллегами рассмотреть этот вопрос, который сейчас стал гораздо более серьезным, рассмотреть его еще раз, взвесить все „за“ и „против“. И поскольку интерес к настоящему времени гораздо выше, нам также следует сотрудничать с Министерством образования и науки и МИД“, — передает ее слова RusERR.

Планирует ли руководство академии пересматривать свое решение, неизвестно, поскольку ректор вуза Март Калм отказался ответить на вопросы „Актуальной камеры“ после заседания совета.

Министры в недоумении

Министр образования Кристина Каллас в свою очередь сообщила, что рекомендует академии пересмотреть свое решение: „Эстония - страна, которая тесно сотрудничает с Израилем на международном уровне, в том числе в сфере высшего образования. В Израиле есть университеты очень высокого научного уровня, и сотрудничество с ними должно продолжаться. Со своей стороны я прошу EKA пересмотреть принятое сегодня решение, и мы отправим им соответствующее письмо от министерства. Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел в дальнейшем должны совместно оказывать университетам более активную поддержку в выработке международной политики“, — сказала Каллас.