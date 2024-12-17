ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1028-й день) | В Москве убили генерала, Зеленский обратился к участникам саммита в Таллинне
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В Москве взорвали генерала Игоря Кириллова. Источники в СБУ заявили, что это была операция украинской спецслужбы. Взрыв произошел в ночь на 17 декабря на первом этаже многоквартирного дома на Рязанском проспекте. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Служба безопасности Украины заявила, что раскрыла сеть агентов, работающих на российскую военную разведку, которые пытались узнать, где Украина хранит поставленные Западом истребители F-16.
Первые F-16 Киев получил в августе, места их базирования на территории страны держатся в строжайшем секрете.
„По результатам спецоперации разоблачены 12 российских агентов и их информаторов. Часть из них — дезертиры, которые самовольно оставили подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой“, — говорится в сообщении.
Министры иностранных дел Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Новой Зеландии, США, Франции, Южной Кореи и Японии, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в понедельник, 16 декабря, выступили с совместным заявлением, осуждающим военное сотрудничество России, ведущей войну против Украины, и Северной Кореи, включая задействование северокорейских солдат в военных операциях в Курской области РФ.
„Прямая поддержка Северной Кореей агрессивной войны России против Украины представляет собой опасную эскалацию конфликта с серьезными последствиями для европейской и индо-тихоокеанской безопасности, - говорится в этом документе, обнародованном, в том числе, на сайте МИД ФРГ. - Отправка Северной Кореей баллистических ракет, артиллерийских снарядов и другого военного оборудования в Россию для использования против Украины, а также обучение Россией северокорейских солдат с использованием оружия или сопоставимого оборудования грубо нарушают резолюции Совета Безопасности ООН 1718 (2006), 1874 (2009) и 2270 (2016)“.
Государственная дума РФ одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о зачислении доходов лиц, признанных „иностранными агентами“, на специальные рублевые счета. Документ принят единогласно, заявил спикер Думы Вячеслав Володин во вторник, 17 декабря.
„Принятый закон запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали. Заработанные в России средства не должны использоваться против нее“, - написал он в Telegram.
Южная Корея включила в санкционный список 11 физических лиц и 15 организаций, причастных к незаконному военному сотрудничеству между Россией и Северной Кореей, а также к закупкам Северной Кореей ядерного и ракетного финансирования и материалов в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности.
Об этом сообщается на сайте правительства страны. Санкции начнут действовать с 19 декабря и станут частью совместных усилий по противодействию российско-корейскому военному сотрудничеству, говорится в заявлении.
Как сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, российские и украинские военные ведут переговоры о „большом обмене“ военнопленными, однако договоренности пока не достигнуты.
„Пока не достигнута договоренность о большом обмене. Вы знаете, что я публиковала два списка. Один на 900 человек, другой на 600 человек, которых мы направили украинской стороне и готовы отдать. И ждали бы такого же количества военнопленных со стороны Украины. Об этом ведут переговоры военные“, — цитирует Москалькову ТАСС.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал во вторник встретился в Таллинне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны отметили, что оборонное сотрудничество двух стран продолжится в сфере защиты восточной границы НАТО и оказания помощи Украине, при этом существует значительный потенциал для расширения взаимодействия в оборонной промышленности. Также сегодня в Таллинне встретились лидеры стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), которые обсудили ситуацию с войной между Россией и Украиной и усиление обороны Европы. По итогам встречи были достигнуты договоренности о дополнительных мерах по оказанию практической поддержки Украине. По прогнозам, в 2025 году военная помощь Украине от стран JEF превысит 12 млрд евро. Более подробно читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам завершающегося в Таллине саммита Объединенных экспедиционных сил (JEF)
„Нам необходимо в полной мере реализовать договоренности о поставках систем ПВО, в частности достигнутые на саммите НАТО в Вашингтоне, — сказал Зеленский. — Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам обещали значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это произошло. И, честно говоря, наши партнеры знают, что нам нужно еще 12-15 систем, помимо этих, чтобы полноценно защитить нашу страну от российских ракетных ударов“.
„Главное — это политическая воля наших партнеров. Я сейчас обращаюсь конкретно к Соединенным Штатам и Европе“, — добавил он.
Российские бомбардировщики Ту-22 были замечены недалеко от шведского острова Готланд. В небо над Балтийским морем сразу же поднялись шведские, финские и голландские истребители.
Во вторник вечером начальник штаба ВВС Швеции Деннис Хедстрём заявил агентству Aftonbladet, что они следят за полетами российских самолетов над Балтийским морем. „У нас есть жесткий контроль над тем, когда и как они летают. Сегодня мы заметили, что они начали приближаться к нам, что побудило нас действовать“, - пояснил Хедстрём.
Россия использовала самолеты Ту-22 для нанесения ударов как в Сирии, так и в Украине.
Использованы материалы DW, BBC News Русская служба, „Медуза“.