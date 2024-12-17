ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1028-й день) | В Москве убили генерала, Зеленский обратился к участникам саммита в Таллинне

Государственная дума РФ одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о зачислении доходов лиц, признанных „иностранными агентами“, на специальные рублевые счета . Документ принят единогласно, заявил спикер Думы Вячеслав Володин во вторник, 17 декабря.

„Прямая поддержка Северной Кореей агрессивной войны России против Украины представляет собой опасную эскалацию конфликта с серьезными последствиями для европейской и индо-тихоокеанской безопасности, - говорится в этом документе, обнародованном, в том числе, на сайте МИД ФРГ. - Отправка Северной Кореей баллистических ракет, артиллерийских снарядов и другого военного оборудования в Россию для использования против Украины, а также обучение Россией северокорейских солдат с использованием оружия или сопоставимого оборудования грубо нарушают резолюции Совета Безопасности ООН 1718 (2006), 1874 (2009) и 2270 (2016)“.

Министры иностранных дел Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Новой Зеландии, США, Франции, Южной Кореи и Японии, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в понедельник, 16 декабря, выступили с совместным заявлением, осуждающим военное сотрудничество России, ведущей войну против Украины , и Северной Кореи, включая задействование северокорейских солдат в военных операциях в Курской области РФ.

„По результатам спецоперации разоблачены 12 российских агентов и их информаторов. Часть из них — дезертиры, которые самовольно оставили подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой“, — говорится в сообщении.

В Москве взорвали генерала Игоря Кириллова . Источники в СБУ заявили, что это была операция украинской спецслужбы. Взрыв произошел в ночь на 17 декабря на первом этаже многоквартирного дома на Рязанском проспекте. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

„Принятый закон запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали. Заработанные в России средства не должны использоваться против нее“, - написал он в Telegram.

Южная Корея включила в санкционный список 11 физических лиц и 15 организаций, причастных к незаконному военному сотрудничеству между Россией и Северной Кореей, а также к закупкам Северной Кореей ядерного и ракетного финансирования и материалов в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности.

Об этом сообщается на сайте правительства страны. Санкции начнут действовать с 19 декабря и станут частью совместных усилий по противодействию российско-корейскому военному сотрудничеству, говорится в заявлении.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, российские и украинские военные ведут переговоры о „большом обмене“ военнопленными, однако договоренности пока не достигнуты.

„Пока не достигнута договоренность о большом обмене. Вы знаете, что я публиковала два списка. Один на 900 человек, другой на 600 человек, которых мы направили украинской стороне и готовы отдать. И ждали бы такого же количества военнопленных со стороны Украины. Об этом ведут переговоры военные“, — цитирует Москалькову ТАСС.