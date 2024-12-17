ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Кубок CEV: сможет ли „Сельвер/ТалТех“ совершить камбэк в матче с румынским клубом?

Поскольку в первом матче „Корона“ одержала победу со счетом 3:0, таллиннскому „Сельвер/ТалТех“ для выхода в следующий раунд необходимо выиграть со счетом 3:0 или 3:1, а затем одержать победу в золотой партии. Победитель этой пары, вероятно, встретится в четвертьфинале с итальянским топ-клубом „Трентино“, который возглавляет бывший главный тренер сборной Эстонии Фабио Соли.