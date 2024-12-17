17.12.2024, 17:21
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Кубок CEV: сможет ли „Сельвер/ТалТех“ совершить камбэк в матче с румынским клубом?
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня столичный клуб „Сельвер/ТалТех“ проведет ответный матч 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) против румынской команды „Корона“ из Брашова. Начало встречи в 18:30, а прямую трансляцию смогут посмотреть подписчики Delfi..
Поскольку в первом матче „Корона“ одержала победу со счетом 3:0, таллиннскому „Сельвер/ТалТех“ для выхода в следующий раунд необходимо выиграть со счетом 3:0 или 3:1, а затем одержать победу в золотой партии. Победитель этой пары, вероятно, встретится в четвертьфинале с итальянским топ-клубом „Трентино“, который возглавляет бывший главный тренер сборной Эстонии Фабио Соли.
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