17.12.2024, 17:21
ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Сельвер/ТалТех“ завершил свое выступление в Кубке CEV
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 17 декабря столичный клуб „Сельвер/ТалТех“ проиграл в ответном матче 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) румынской команде „Корона“ из Брашова со счетом 0:3 (14:25; 19:25; 15:25). Фотографии и матч в записи видят все подписчики Delfi.
В первом сете игра была равной до счета 6:7, после чего „Корона“ начала наращивать преимущество. Попытки „Сельвер/ТалТех“ остановить соперника тайм-аутами при 7:11 и 9:16 не помогли, и сет завершился со счетом 14:25 в пользу румынского клуба.
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