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17.12.2024, 17:21

ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Сельвер/ТалТех“ завершил свое выступление в Кубке CEV

 
„Сельвер/ТалТех“
„Сельвер/ТалТех“
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Во вторник, 17 декабря столичный клуб „Сельвер/ТалТех“ проиграл в ответном матче 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) румынской команде „Корона“ из Брашова со счетом 0:3 (14:25; 19:25; 15:25). Фотографии и матч в записи видят все подписчики Delfi.

В первом сете игра была равной до счета 6:7, после чего „Корона“ начала наращивать преимущество. Попытки „Сельвер/ТалТех“ остановить соперника тайм-аутами при 7:11 и 9:16 не помогли, и сет завершился со счетом 14:25 в пользу румынского клуба.

Во втором сете „Сельвер/ТалТех“ начал с трудностей, быстро уступая 1:5 и 3:9. Надежду хозяевам подарила ошибка соперника на подаче, позволившая „Сельверу/ТалТех“ сократить отставание до 7:10, но вскоре „Корона“ вновь захватила инициативу и ушла вперед, увеличивая разрыв до 19:12. Единственный момент для раздумий у румынской команды возник при сокращении счета до 14:19 усилиями Линкольна Уильямса.

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