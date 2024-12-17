ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Сельвер/ТалТех“ завершил свое выступление в Кубке CEV

В первом сете игра была равной до счета 6:7, после чего „Корона“ начала наращивать преимущество. Попытки „Сельвер/ТалТех“ остановить соперника тайм-аутами при 7:11 и 9:16 не помогли, и сет завершился со счетом 14:25 в пользу румынского клуба.