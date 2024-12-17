Четырехкратный призер Паралимпийских Игр из Латвии дисквалифицирован за допинг

Нарушение латвийским паралимпийцем антидопинговых правил связано с обнаружением в организме спортсмена эритропоэтина (ЭПО).

В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом Латвийское антидопинговое управление наложило на спортсмена трехлетнюю дисквалификацию, поскольку Бергс согласился с оценкой нарушения LAB и предписанными санкциями, что позволяет сократить срок дисквалификации на один год с момента начала дисквалификации.

Согласно специфике процесса анализа вещества, обнаруженного в организме латвийского параспортсмена, результаты анализа пробы, сданной во время допинг-контроля 26 марта 2024 года, были получены 29 июля 2024 года. Три лаборатории, аккредитованные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), предоставили заключения по результатам анализов спортсмена, указывающие на наличие в организме спортсмена ЭПО, вводимого извне.

В соответствии с международными стандартами следственные действия проводились до 30 октября 2024 года. Учитывая право на апелляцию спортсмена и других международных организаций, информация о нарушении была опубликована 13 декабря 2024 года.

Во время расследования Эдгарс Бергс отбыл временную дисквалификацию, и этот период ему будет зачтен в общий срок дисквалификации. Таким образом, спортсмен отстранен от соревнований со 2 августа 2024 года по 1 августа 2027 года.

Эдгарс Бергс за свою карьеру выиграл четыре паралимпийских медали. На Паралимпиаде в Афинах в 2004 году представитель Латвии завоевал серебряную медаль в толкании ядра и бронзовую медаль в метании диска. В 2008-м на Паралимпиаде в Пекине он вновь взял серебро в толкании ядра, а в 2014 году в Рио-де-Жанейро ему удалось выиграть бронзу в толкании ядра.

В 2021 году на Паралимпиаде в Токио Бергс занял пятое место в толкании ядра. Он получил приглашение на парижскую Паралимпиаду, но на нее не поехал. Свое решение параспортсмен объяснил объяснил желанием сохранить здоровье.

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