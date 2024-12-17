Четырехкратный призер Паралимпийских Игр из Латвии дисквалифицирован за допинг
Латвийский параспортсмен Эдгарс Бергс получил трехлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенных веществ, сообщает Латвийское антидопинговое бюро (LAB).
Нарушение латвийским паралимпийцем антидопинговых правил связано с обнаружением в организме спортсмена эритропоэтина (ЭПО).
В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом Латвийское антидопинговое управление наложило на спортсмена трехлетнюю дисквалификацию, поскольку Бергс согласился с оценкой нарушения LAB и предписанными санкциями, что позволяет сократить срок дисквалификации на один год с момента начала дисквалификации.
Согласно специфике процесса анализа вещества, обнаруженного в организме латвийского параспортсмена, результаты анализа пробы, сданной во время допинг-контроля 26 марта 2024 года, были получены 29 июля 2024 года. Три лаборатории, аккредитованные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), предоставили заключения по результатам анализов спортсмена, указывающие на наличие в организме спортсмена ЭПО, вводимого извне.
В соответствии с международными стандартами следственные действия проводились до 30 октября 2024 года. Учитывая право на апелляцию спортсмена и других международных организаций, информация о нарушении была опубликована 13 декабря 2024 года.
Во время расследования Эдгарс Бергс отбыл временную дисквалификацию, и этот период ему будет зачтен в общий срок дисквалификации. Таким образом, спортсмен отстранен от соревнований со 2 августа 2024 года по 1 августа 2027 года.
Эдгарс Бергс за свою карьеру выиграл четыре паралимпийских медали. На Паралимпиаде в Афинах в 2004 году представитель Латвии завоевал серебряную медаль в толкании ядра и бронзовую медаль в метании диска. В 2008-м на Паралимпиаде в Пекине он вновь взял серебро в толкании ядра, а в 2014 году в Рио-де-Жанейро ему удалось выиграть бронзу в толкании ядра.
В 2021 году на Паралимпиаде в Токио Бергс занял пятое место в толкании ядра. Он получил приглашение на парижскую Паралимпиаду, но на нее не поехал. Свое решение параспортсмен объяснил объяснил желанием сохранить здоровье.