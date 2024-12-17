В столичном районе Нымме будет построено новое здание Хийуской школы

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, возведение нового здания Хийуской школы – это важный шаг для создания безопасного и вдохновляющего пространства для детей и молодежи, которое соответствует требованиям современного образования. „Современное и тщательно продуманное школьное пространство способствует всестороннему развитию детей, раскрытию их творческого потенциала, а также мотивирует учиться и ставить новые цели“, – подчеркнул Яаму.

На участке по адресу Раудтеэ, 55 ранее находилось ценное с архитектурной точки зрения здание 1927 года и пристройка 1965 года, которая была амортизирована и снесена.

По словам старейшины района Нымме Кармо Кури, работы по сносу были успешно завершены осенью, и теперь можно приступить к долгожданному строительству нового здания школы. „Это важный шаг для всего сообщества Нымме – возвращения Хийуской школы в собственное здание здесь ждут с большим нетерпением. Сейчас школа временно расположена в другом месте, и многим ученикам сложно туда добираться“, – отметил старейшина.

Для подготовки проекта комплексной реконструкции Хийуской школы в 2023 году был проведен ценностно-ориентированный конкурс госпоставки. Его целью было адаптировать архитектурно ценное здание к современным требованиям и построить просторную и современную пристройку. Лучшим проектом была признана работа „Два дома“ („Kaks maja“) фирмы Innopolis Insenerid OÜ.

По проекту „Два дома“ два здания будут объединены невысокой галереей, в которой разместятся общая зона, библиотека и спортзал. В историческом здании запланированы административные помещения, классы по предметам и интересам, а также столовая и библиотека. В галерее между старым и новым зданиями расположатся главный вход, атриум, многофункциональная лестница, гардероб и вход в спортивную зону. В пристройке предусмотрены домашние и HEV-классы, некоторые предметные и классы по интересам, музыкальный зал и спортзал.