Правда ли, что на украинском сайте разместили объявление о поиске активистов для участия в протестах в Грузии?

Митинги проходили в течение нескольких дней после парламентских выборов, а затем вспыхнули с новой силой в конце ноября, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что переговоры о вступлении страны в ЕС приостанавливаются до 2028 года. Демонстрации у здания парламента сопровождались жёсткими задержаниями и столкновениями: радикально настроенные протестующие использовали против силовиков пиротехнику, в ответ спецназ применял водомёты и перцовый газ. В акциях участвуют не только граждане Грузии, но и проживающие в этой стране иностранцы — так, с 28 ноября по 10 декабря местная полиция задержала 15 россиян. При этом российские провластные СМИ постоянно проводят параллели между нынешними протестами в Тбилиси и украинским Евромайданом, обращая внимание на жёлто-синие флаги, которые приносят митингующие, и нашивки с символикой ВСУ на одежде некоторых демонстрантов.

В октябре 2024 года в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых, по официальным данным , правящая партия „Грузинская мечта“ получила 54% голосов. Проевропейская оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили заявили , что результаты голосования фальсифицированы, и призвали к массовым акциям протеста. Напряжение усилил отказ Зурабишвили покидать свой пост по истечении срока её полномочий, если не будут проведены новые парламентские выборы. 14 декабря нового главу государства впервые в истории Грузии избирали не граждане страны напрямую, а коллегия выборщиков из числа депутатов и представителей органов местного самоуправления. Президентом на безальтернативной основе стал бывший футболист, а ныне консервативный политик Михаил Кавелашвили. Его инаугурация запланирована на 29 декабря.

Судя по скриншоту, в Чернигове ищут „крепких парней“ для участия в протестах в Грузии, продолжающихся с конца октября. Кандидатам обещают платить €35 в день на протяжении трёх недель, а также гарантируют проживание, питание и „отсутствие проблем“ при пересечении границы. „Боевой опыт, опыт уличных протестов и владение боевыми искусствами будут плюсом“, — говорится в объявлении. В некоторых источниках, помимо это скриншота, приводится фотография паспорта гражданина Украины, который якобы нашли в Тбилиси на месте манифестаций.Об этом сообщили российские („ Комсомольская правда “, „ Царьград “, News2.ru ) и белорусские ( Белтелерадиокомпания ) СМИ, а также Telegram-каналы „ Украина.ру “ (122 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Александр Семченко “ (77 000), „ Украина беz вариантов “ (45 000), „ Рамзай “ (38 000) и др.

Если верить скриншоту, объявление было размещено 30 ноября на сайте work.ua — популярном в Украине сервисе для поиска работы. Однако „Проверено“ на момент написания разбора не обнаружило на этом портале таких вакансий. При этом в качестве сферы деятельности работодателя — некоего В. Н. Петренко — почему-то указана строительная промышленность и деревообработка, a само объявление размещено в рубрике „Обеспечение охраны“.

Почти идентичное объявление двумя днями ранее, 28 ноября, разместил некий В. Н. Ярешко, который действительно искал охранника. В двух вакансиях город, сфера деятельности компании, специализация работодателя и количество работников совпадают. С высокой вероятностью именно это объявление и стало основой вирусного изображения.

Фактчекеры из проекта „Ґвара Медіа“ обратились за комментарием к work.ua. Представители сервиса ответили, что объявление о поиске активистов для участия в массовых протестах в Грузии никогда не размещалось на их портале. Кроме того, как заметила менеджер work.ua, подобная публикация была бы отфильтрована уже на этапе премодерации, поскольку содержала определённые стоп-слова.

Что касается фотографии украинского паспорта, якобы найденного в Тбилиси, то о нём также сообщается со ссылкой на скриншот объявления о находке. К некоторым таким публикациям был прикреплён и снимок самого документа.

Такая публикация на грузинском сайте бесплатных объявлений Cenotavr действительно существует. Она была размещена 3 декабря, а паспорт на имя некоего Михайло Соляка 1982 года рождения, как утверждается, был найден в Тбилиси на проспекте Руставели (именно там расположено здание парламента Грузии и проходит большинство протестных акций).

Однако обратный поиск по изображениям в Google показывает, что это далеко не первая публикация той же самой фотографии паспорта.

Ещё в декабре 2020 года фото разместили в Facebook-группе „Автостанции Закарпатья“ — загранпаспорт Соляка нашли на автовокзале в расположенном недалеко от украинско-словацкой границы Ужгороде.

Таким образом, хотя объявление на Cenotavr настоящее, его автор использовал фотографию, впервые опубликованную в соцсетях почти четыре года назад. Скриншот с сайта work.ua попросту поддельный — судя по всему, его сфальсифицировали на основе реального объявления, не имеющего к Грузии никакого отношения. По всей видимости, обе фальшивые новости были созданы для продвижения пропагандистского тезиса о внешнем вмешательстве в политический процесс в этой стране.

По данным сервиса TGStat, самая ранняя публикация о несуществующем черниговском объявлении появилась 5 декабря в 15:31 по московскому времени в Telegram-канале „Арбалет говорит“. Он не раз упоминался в разборах „Проверено“ как первоисточник недостоверной информации. Фотографию тбилисского объявления о паспорте первым разместил канал „ЖС Premium“ (входит в сетку „Жёлтые сливы“) несколькими минутами ранее.

Итог: Фейк

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