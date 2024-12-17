НОВЫЙ ЗАКОН | С 1 января стоимость покупок будет округляться до пяти центов при оплате наличными(4)
Банк Эстонии сообщает, что с 1 января 2025 года вступает в силу правило округления при оплате покупки наличными, которое обяжет всех продавцов в торговых точках округлять итоговую сумму покупок с точностью до пяти центов.
Правило округления будет действовать только при оплате покупок наличными. Правило округления не будет действовать при оплате банковской картой или через интернет-банк. Монеты номиналом 1 и 2 цента останутся законным платежным средством и после введения правила округления - их по-прежнему можно использовать для оплаты и принимать к оплате.
Обязанность округлять окончательную цену распространяется на предпринимателей в соответствии с Обязательственно-правовым законом и на торговцев, как на физических, так и на юридических лиц, в соответствии с Законом о защите прав потребителей. Юридическое лицо, деятельность которого регулируется публичным правом, считается торговцем, если оно действует в рамках частноправовых отношений в целях, связанных с его экономической или профессиональной деятельностью.
Округление применяется, когда местное самоуправление вступает с лицами в частноправовые отношения. Денежные выплаты, производимые в рамках этих отношений, должны округляться в бóльшую сторону. Например, билеты на экскурсии, в музеи и на мероприятия, штрафы за несвоевременный возврат книг, собственная доля за участие в кружках по интересам.
Торговцы могут воспользоваться информационными материалами по применению правила округления, которые Банк Эстонии подготовил совместно с Эстонским союзом торговцев и Министерством финансов. Все методические материалы для торговцев доступны на сайте Банка Эстонии.