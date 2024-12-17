НОВЫЙ ЗАКОН | С 1 января стоимость покупок будет округляться до пяти центов при оплате наличными

Правило округления будет действовать только при оплате покупок наличными. Правило округления не будет действовать при оплате банковской картой или через интернет-банк. Монеты номиналом 1 и 2 цента останутся законным платежным средством и после введения правила округления - их по-прежнему можно использовать для оплаты и принимать к оплате.

Обязанность округлять окончательную цену распространяется на предпринимателей в соответствии с Обязательственно-правовым законом и на торговцев, как на физических, так и на юридических лиц, в соответствии с Законом о защите прав потребителей. Юридическое лицо, деятельность которого регулируется публичным правом, считается торговцем, если оно действует в рамках частноправовых отношений в целях, связанных с его экономической или профессиональной деятельностью.

Округление применяется, когда местное самоуправление вступает с лицами в частноправовые отношения. Денежные выплаты, производимые в рамках этих отношений, должны округляться в бóльшую сторону. Например, билеты на экскурсии, в музеи и на мероприятия, штрафы за несвоевременный возврат книг, собственная доля за участие в кружках по интересам.

Торговцы могут воспользоваться информационными материалами по применению правила округления, которые Банк Эстонии подготовил совместно с Эстонским союзом торговцев и Министерством финансов. Все методические материалы для торговцев доступны на сайте Банка Эстонии.

Следует знать! Правило округления применяется: только при оплате наличными; только в отношении суммы покупки. Не округляются: пенсии, а также все социальные выплаты и пособия*; все связанные с оплатой труда выплаты (основная зарплата, изменяющаяся зарплата, дополнительные выплаты, премии и пр.)*; государственные и местные платежи, пошлины и штрафы*. *Если за платеж применяется отдельная плата за обслуживание, при его оплате наличными следует применять правило округления. Источник: Банк Эстонии

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