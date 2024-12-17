Экономика
17.12.2024, 15:15

Департамент транспорта отметит день рождения большим праздником, который обойдется примерно в 60 000 евро

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Департамент транспорта отметит день рождения праздником за 60 000 евро
Департамент транспорта отметит день рождения праздником за 60 000 евро
ФОТО: Delfi Meedia

„Люди приедут со всей Эстонии, это повысит сплоченность и командный дух нашего большого учреждения“, — объясняет необходимость организации масштабного мероприятия в Тарту руководитель отдела коммуникаций Департамента транспорта Эстонии Кай Симсон.

Читатель, который в курсе ситуации, отметил Delfi, что со стороны расходы в условиях текущей экономической ситуации кажутся необоснованными. „Вроде по 150 евро на человека, а людей там очень много“.

Как уточнила Симсон, бюджет составляет примерно 145 евро на человека.

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