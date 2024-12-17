17.12.2024, 15:15
Департамент транспорта отметит день рождения большим праздником, который обойдется примерно в 60 000 евро(4)
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„Люди приедут со всей Эстонии, это повысит сплоченность и командный дух нашего большого учреждения“, — объясняет необходимость организации масштабного мероприятия в Тарту руководитель отдела коммуникаций Департамента транспорта Эстонии Кай Симсон.
Читатель, который в курсе ситуации, отметил Delfi, что со стороны расходы в условиях текущей экономической ситуации кажутся необоснованными. „Вроде по 150 евро на человека, а людей там очень много“.
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