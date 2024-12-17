Футболист сборной Украины сдал положительный тест на допинг

Первым новость об этом сообщил украинский портал Tribuna.com, ссылаясь на свои источники. В пробе „А“ футболиста было обнаружено запрещенное вещество. Допинг-пробу, давшую положительный результат, взяли у Мудрика в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни будет вскрыта проба „B“.

Сообщается, что в пробе 23-летнего нападающего были найдены следы милдроната (мельдония), который с 2016 года находится в списке запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Если проба „Б“ также окажется положительной и Мудрик будет признан виновным в употреблении допинга, его может ожидать дисквалификация сроком до четырех лет. Tribuna.com также обратилась за комментариями к Мудрику и его агенту, но пока не получила ответа.

Во вторник днем футбольный клуб „Челси“ выпустил пресс-релиз, в котором подтвердил, что недавно Футбольная ассоциация Англии связалась с ними по поводу положительного результата одного из допинг-тестов Мудрика.

„Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. И Михаил, и клуб будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной неблагоприятного результата. Клуб не будет давать дальнейшие комментарии“, — говорится в заявлении клуба.

„Я могу подтвердить, что меня известили о том, что образец, предоставленный Футбольной ассоциации Англии, содержал запрещенное вещество.

Это стало полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил. Я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти.

Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу ничего сказать из-за конфиденциальности процесса, но я скажу, как только смогу“, – написал Мудрик в инстаграме.