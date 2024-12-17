„Скажите, что это неправда“. Латвийское баскетбольное сообщество скорбит о смерти Яниса Тиммы

Как сообщалось ранее, тело 32-летнего Тиммы было найдено в Москве в ночь на вторник, 17 декабря. Предварительно, причиной смерти стало самоубийство, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Кроме того, в российских Telegram-каналах сообщают об асфиксии и о падении с большой высоты.

Звезда латвийского спорта, баскетболист Кристапс Порзиньгис сначала выразил надежду, что новость является фейковой. „Скажите, что это неправда“, - написал он.

Затем Порзиньгис отметил, что человеческая связь - это краеугольный камень ментального здоровья. В свою очередь, баскетболист Давис Бертанс в Instagram-сториз написал, что всегда будет помнить проведенное вместе с Тиммой время.

Советский и латвийский баскетболист Валдис Валтерс, известный в социальной сети X под ником Ģenerālis AI, также не скрывал своего шока от произошедшего. „Кошмар“, - написал он, поделившись публикацией о смерти Тиммы.

Соболезнования семье и близким Тиммы также выразили Латвийский баскетбольный союз и бывшие клубы спортсмена БК „Вентспилс“ и „ВЭФ Рига“.

Латвийский баскетбольный агент Артурс Калнитис выразил надежду, что душа Тиммы обретет покой после смерти.

В этом сезоне Тимма не играл в профессиональный баскетбол. Он принял участие в организованном букмекерской компанией „Лига Ставок“ турнире Media Basket в формате 3х3. Тимма представлял команду „Аликсон“. В связи с отъездом в Россию Тимма больше не мог представлять сборную Латвии. В ответ на вторжение России в Украину в апреле 2022 года Сейм утвердил поправки к Закону о спорте, предусматривающие, что латвийским спортсменам и спортивному персоналу запрещено участвовать в спортивных соревнованиях в России и Беларуси.

Тимма был в составе сборной Латвии на отборочном турнире в Риге перед Олимпиадой в Париже, но его игровое время было ограничено. В составе сборной Латвии Тимма провел 68 матчей, набрав 584 очка.