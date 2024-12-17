Venipak: большинство людей очень ждут свои посылки и забирают их сразу же

„В Эстонии 71% посылок забирают в тот же день, а 17% - на следующий. Лишь около 4% клиентов приходят за своими посылками через три дня или позже. Особенно заметно, что в период рождественских праздников люди стремятся забрать свои посылки как можно скорее“, - отметил директор по продажам Venipak Eesti Марттен Кальдвеэ.

Чем быстрее освобождаются ячейки, тем больше посылок можно доставить. „Клиентам следует внимательно читать полученные по SMS уведомления о доставке и забирать посылки в установленный срок, который во время праздников составляет три календарных дня. Если клиент не может забрать посылку самостоятельно, следует попросить сделать это друзей или членов семьи“, - добавил Кальдвеэ.

Если посылка не будет забрана из автомата в установленный срок, ее возвращают отправителю – как правило, интернет-магазину, где был сделан заказ.

Кальдвеэ также подчеркнул важность заблаговременного планирования праздничных покупок: „Если рождественский шоппинг отложен на последний момент, покупателям стоит обратить внимание на указанные продавцами сроки доставки. Бесперебойная доставка зависит не только от курьерской компании, но и от планирования покупок, а также от того, насколько оперативно интернет-магазины готовят посылки для передачи курьеру“.

Компания Venipak работает на рынке Эстонии с 2011 года и располагает более чем 160 почтовыми автоматами по всей стране.

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