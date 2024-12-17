СВОДКА ЗА СУТКИ | Автобус выехал на встречную полосу, задел один автомобиль и врезался в припаркованную машину

Вчера в 07.30 поступило сообщение о ДТП в Харьюском уезде в волости Раэ. По первоначальным данным, на 5-м километре Таллиннской окружной дороги 36-летний мужчина, находясь за рулем микроавтомобиля AIXAM, съехал на скользкой дороге в кювет. 55-летний мужчина, ехавший следом на легковом автомобиле Mercedes-Benz E 270 CDI T, врезался в остановившийся легковой автомобиль Toyota Corolla, которым управляла 53-летняя женщина. От полученного удара Toyota съехала в кювет, водителя доставили в больницу.

В 07.35 сообщили о дорожном происшествии в Таллинне у дома по Ыйсмяэ теэ, 113, где автобус Solaris, за рулем которого находилась 54-летняя женщина, выехал на встречную полосу движения и задел легковой автомобиль Seat Leon, которым управлял 71-летний мужчина. Автобус продолжил движение и врезался в припаркованный легковой автомобиль Toyota RAV4. Водителя автобуса доставили в больницу. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 10.00 произошло дорожное происшествие в Пылваском уезде в деревне Сирвасте волости Канепи. На шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа (217,3 км) 49-летний мужчина потерял на скользкой дороге управление грузовым автомобилем Iveco, сбил дорожный знак и съехал в кювет. Водителя доставили в больницу.

В 16.40 сообщили о дорожном происшествии в Таллинне у дома по Эхитаяте теэ, 107, где 31-летний мужчина, управляя легковым автомобилем Tesla, наехал на 77-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пешехода доставили в больницу.

В 19.58 произошло дорожное происшествие в Пайде на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру (шоссе номер 5), где 35-летняя женщина, находясь за рулем легкового автомобиля Isuzu, потеряла на скользкой дороге управление и съехала в кювет. Водителя доставили в больницу.

В 23.37 поступило сообщение о дорожном происшествии в Таллинне у дома по улице Саку, 8, где 32-летний мужчина, управляя легковым автомобилем BMW, съехал с дороги и врезался в дерево, от полученного удара автомобиль откинуло на припаркованный легковой автомобиль Ford Mondeo, который, в свою очередь, наехал на припаркованный легковой автомобиль Honda Civic. Водителя BMW доставили в больницу.