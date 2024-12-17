В Москве убит генерал Игорь Кириллов — начальник войск РФ радиационной, химической и биологической защиты

Близкие к силовикам телеграм-каналы Mash и „112“ утверждают, что в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его водитель. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура Москвы взяла дело на контроль.

„Главным следственным управлением СК России по г.Москве по факту убийства двух военнослужащих в Москве возбуждено уголовное дело. По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления“.