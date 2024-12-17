ВИДЕО | Футболист с открытым переломом ноги пролежал в спортхолле „Калев“ 40 минут

На турнире команд Народной лиги „Б“ произошёл серьёзный инцидент с участием игрока команды „Тулевик 3“ из Вильянди. В одном из матчей Марко Аавик, столкнувшись со своим вратарём, получил тяжёлую травму — перелом большеберцовой кости. Пострадавший пролежал на поле около 40 минут, ожидая прибытия скорой помощи, после чего его увезли на носилках.

Несмотря на этот неприятный инцидент, команда „Тулевик 3“ смогла завершить предновогодний турнир на третьем месте.

Видео жестокой травмы:

Триумфатором турнира стала команда „Ыйсмяэ Торм“, которая в финале обыграла „Гегенпресс/Фит360.ее“ со счётом 2:1. Финал получился напряжённым: „Гегенпресс“ вышел вперёд, но два точных удара Карла Каримыйса принесли победу „Ыйсмяэ Торм“. Примечательно, что обе команды, встретившиеся в финале, не смогли выиграть свои группы на групповом этапе.

Матч за третье место свёл победителей групп A и B — „Тори Пыргулисед“ и „Тулевик 3“. „Тори“ первыми открыли счёт, но „Тулевик“ быстро перехватил инициативу, забив трижды и завоевав бронзу турнира.

Личные награды турнира распределились следующим образом:

Лучший бомбардир : Тимо Тийдо („Тулевик 3“) с 6 голами.

Лучший игрок : Шамиль Мусаев („Ыйсмяэ Торм“).

Лучший вратарь: Калев Куусик („Гегенпресс/Фит360.ее“).

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