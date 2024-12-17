В Нарве сдулся новый пневмохолл за 7 миллионов. Сигнализация не сработала(4)
16 декабря в новом пневмохолле в Нарве случилось ЧП: под тяжестью снега купол просел. Сигнализация не сработала, но никто не пострадал. Руководство пневмохолла вызвало строителей, они смогли оперативно, но временно решить проблему. Сегодня, 17 декабря, спортивный центр до устранения всех последствий работать не будет.
По словам Андрей Шилина, директора Нарвского спортивного центра, ЧП можно назвать строительным. Он объяснил, что снег, съезжая с крыши на сторону, где расположены основные воздушные агрегаты пневмохолла, повредил воздушный короб, по которому подается воздух. Образовался зазор, воздух поступал не в здание, а выходил на улицу.
„Сейчас проблему временно ликвидировали аварийным способом - залатали, по сути, - пояснил Шилин. - Строители оперативно отреагировали, приехали, поняли причину нарушения работы, съездили за необходимыми инструментами и исправили проблему. Они признали свою недоработку. Теперь строители детально должны разобраться с проблемой, чтобы решить ее основательно, а не временно. Они планируют заменить весь короб и агрегат“.
Шилин отметил, что эти ремонтные работы будут проведены по гарантии. Из-за того, что пока пневмохолл находился в полусдутом состоянии, повредились несколько светильников и нужно их заменить, 17 декабря спортцентр работать не будет.
Директор Нарвского спортивного центра также рассказал, что в помещении пневмохолла должна работать двойная система предупреждения об опасности. Во-первых, информация должна поступать обслуживающей фирме, которая увидит, что давление, например, падает. Во-вторых, это сигнализация. „Но сегодня мы ее не услышали, ее не было, - сказал Шилин. - Со строителями тоже этот вопрос обсудим. Мы обратили внимание на внешний вид пневмохолла и отреагировали, но должна была быть и сигнализация“.
По словам Шилина, в помещении есть эвакуационные двери, но если их открыть, то сразу же начнет поступать внутрь воздух и холл сдуется. „Мы ими не воспользовались, а оперативно предупредели спортивные клубы, что тренировок пока не будет и занялись ремонтом“, - уточнил он.
Расписание работы пневмохолла уже настолько плотное, что Шилин вынужден отказывать тем, кто позже подал заявку на аренду. Свободного времени почти не осталось. Основные арендаторы - это футбольные клубы Narva Trans и „Юниор“.