В Нарве сдулся новый пневмохолл за 7 миллионов. Сигнализация не сработала

По словам Андрей Шилина, директора Нарвского спортивного центра, ЧП можно назвать строительным. Он объяснил, что снег, съезжая с крыши на сторону, где расположены основные воздушные агрегаты пневмохолла, повредил воздушный короб, по которому подается воздух. Образовался зазор, воздух поступал не в здание, а выходил на улицу.

„Сейчас проблему временно ликвидировали аварийным способом - залатали, по сути, - пояснил Шилин. - Строители оперативно отреагировали, приехали, поняли причину нарушения работы, съездили за необходимыми инструментами и исправили проблему. Они признали свою недоработку. Теперь строители детально должны разобраться с проблемой, чтобы решить ее основательно, а не временно. Они планируют заменить весь короб и агрегат“.

Шилин отметил, что эти ремонтные работы будут проведены по гарантии. Из-за того, что пока пневмохолл находился в полусдутом состоянии, повредились несколько светильников и нужно их заменить, 17 декабря спортцентр работать не будет.

Директор Нарвского спортивного центра также рассказал, что в помещении пневмохолла должна работать двойная система предупреждения об опасности. Во-первых, информация должна поступать обслуживающей фирме, которая увидит, что давление, например, падает. Во-вторых, это сигнализация. „Но сегодня мы ее не услышали, ее не было, - сказал Шилин. - Со строителями тоже этот вопрос обсудим. Мы обратили внимание на внешний вид пневмохолла и отреагировали, но должна была быть и сигнализация“.

По словам Шилина, в помещении есть эвакуационные двери, но если их открыть, то сразу же начнет поступать внутрь воздух и холл сдуется. „Мы ими не воспользовались, а оперативно предупредели спортивные клубы, что тренировок пока не будет и занялись ремонтом“, - уточнил он.

Расписание работы пневмохолла уже настолько плотное, что Шилин вынужден отказывать тем, кто позже подал заявку на аренду. Свободного времени почти не осталось. Основные арендаторы - это футбольные клубы Narva Trans и „Юниор“.

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