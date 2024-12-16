ФОТО | Бронзовую медалистку чемпионата мира Энели Ефимову торжественно встретили в Таллиннском аэропорту. „Теперь поеду домой, буду отдыхать и много есть“

Для Энели Ефимовой эта бронзовая медаль стала первой на чемпионатах мира, а также первой медалью для эстонского плавания на таких соревнованиях. В её коллекции есть два золота и два серебра чемпионатов Европы.

В Будапеште также успешно выступил Крегор Цирк, установивший рекорд Эстонии на дистанции 200 метров баттерфляем в предварительных заплывах с результатом 1.50,39. В финале он финишировал на шестом месте с результатом 1.50,72.

Энели Ефимова поделилась своими эмоциями после возвращения с чемпионата мира, где она завоевала бронзу.

„У меня есть первая медаль с чемпионата мира среди взрослых, я очень горжусь этим. Перед чемпионатом мира мне не хватало уверенности, потому что я не показывала хороших результатов на тренировках и чувствовала себя не так хорошо, как в прошлом году. Трудно было на что-то надеяться“, — рассказала 17-летняя спортсменка в Таллиннском аэропорту.

Она отметила, что в финале выложилась на все сто: „И это был настоящий прилив уверенности. Показать такой результат при текущей форме — невероятно. Я удивлена и очень счастлива“.

17-летняя Энели Ефимова продолжила свои успехи в плавании, став чемпионкой Европы в 2023 году в Отопени на короткой воде и в 2024 году в Белграде на длинной воде на дистанции 100 метров брассом. До этого она не имела медалей на мировых чемпионатах среди взрослых, но в Будапеште она достигла нового этапа в своей карьере.

Для Ефимовой это уже пятая медаль в карьере, включая два золота и два серебра чемпионатов Европы. Однако торжественные встречи в аэропорту, по её словам, всё ещё вызывают волнение:“Выход из аэропорта намного нервознее, чем старт на соревнованиях. Так много людей меня встречают, и я не могу спрятаться за очками“, — посмеялась она.

В ближайших планах пловчихи — отдых и время с семьей: „Послезавтра я поеду домой к семье, буду отдыхать и много есть. К тренировкам вернусь только в январе“.

Эстонские пловцы неоднократно останавливались в шаге от медалей чемпионатов мира на короткой воде: Джейн Трепп в 2010 году и Мартти Альянд в 2012 году занимали четвертое место, Трийн Альянд в 2010 году и Крегор Цирк в 2021 и 2022 годах — пятое. Однако до сих пор ни одному из них не удавалось завоевать медаль мирового первенства. И вот, наконец, этот долгожданный успех пришел к Ефимовой!

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