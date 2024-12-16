ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1027-й день) | Кая Каллас: Говорить о европейских миротворцах в Украине пока преждевременно. Дело о взрыве на Крымском мосту передали в суд

Говорить о европейских миротворцах в Украине пока преждевременно, публично заявляют в Брюсселе и Москве

Глава европейской дипломатии Кая Каллас на первом после ее вступления в должность заседании глав МИД стран Евросоюза заявила, что перед тем, как говорить о миротворцах ЕС в Украине, необходимо достичь мира.

„Сначала нужен мир, прежде чем посылать миротворцев. Но Россия не хочет мира. Это четко понятно“, — сказала Каллас. Она отметила, что из недавнего интервью Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону очевидно, что Россия не отказалась от первоначальных целей. „[Поэтому] мы не можем это [отправку миротворцев] обсуждать“, — сказала она.

Дискуссию о размещении европейских миротворцев сегодня прокомментировали и в Кремле — но там, напротив, выразили мнение, что это невозможно из-за позиции Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что об этом „говорить сейчас, конечно, преждевременно“, так как, по его словам, Киев не желает вести мирные переговоры с Москвой. Несколькими днями ранее Песков давал понять, что Россия в целом не отказывается от самой возможности обсуждения европейской миротворческой миссии.

Дискуссия о размещении европейских миротворцев в Украине началась после того, как о такой возможности заявил избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

„Радио Свобода“ 13 декабря писало со ссылкой на источник, что вопрос размещения европейских миротворцев с подачи Макрона будет вынесен на саммит лидеров стран ЕС, который пройдет 18-19 декабря. Источник уверял, что, несмотря на публичные заявления о „преждевременности“ таких дискуссий, в реальности такое обсуждение „неизбежно“. 18 декабря, как ожидается, в Брюсселе также будут присутствовать Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте.

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