ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1027-й день) | Кая Каллас: Говорить о европейских миротворцах в Украине пока преждевременно. Дело о взрыве на Крымском мосту передали в суд
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Говорить о европейских миротворцах в Украине пока преждевременно, публично заявляют в Брюсселе и Москве
Глава европейской дипломатии Кая Каллас на первом после ее вступления в должность заседании глав МИД стран Евросоюза заявила, что перед тем, как говорить о миротворцах ЕС в Украине, необходимо достичь мира.
„Сначала нужен мир, прежде чем посылать миротворцев. Но Россия не хочет мира. Это четко понятно“, — сказала Каллас. Она отметила, что из недавнего интервью Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону очевидно, что Россия не отказалась от первоначальных целей. „[Поэтому] мы не можем это [отправку миротворцев] обсуждать“, — сказала она.
Дискуссию о размещении европейских миротворцев сегодня прокомментировали и в Кремле — но там, напротив, выразили мнение, что это невозможно из-за позиции Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что об этом „говорить сейчас, конечно, преждевременно“, так как, по его словам, Киев не желает вести мирные переговоры с Москвой. Несколькими днями ранее Песков давал понять, что Россия в целом не отказывается от самой возможности обсуждения европейской миротворческой миссии.
Дискуссия о размещении европейских миротворцев в Украине началась после того, как о такой возможности заявил избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.
„Радио Свобода“ 13 декабря писало со ссылкой на источник, что вопрос размещения европейских миротворцев с подачи Макрона будет вынесен на саммит лидеров стран ЕС, который пройдет 18-19 декабря. Источник уверял, что, несмотря на публичные заявления о „преждевременности“ таких дискуссий, в реальности такое обсуждение „неизбежно“. 18 декабря, как ожидается, в Брюсселе также будут присутствовать Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте.
Дело о взрыве на Крымском мосту поступило в суд
В Южный окружной военный суд поступило уголовное дело о взрыве на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года, сообщает „Интерфакс“ со ссылкой на пресс-службу суда.
Дата начала слушаний пока не назначена. Всего в деле восемь фигурантов. Это руководители склада в Армавире Артем Азатьян и Георгий Азатьян, глава логистической фирмы Олег Антипов, поставщики сельхозпродукции Александр Былин и Владимир Злоб, предприниматель Дмитрий Тяжелых, фермер Роман Соломко и дальнобойщик Артур Терчанян.
Их обвиняют по статьям о совершении теракта (пункт „б“ части 3 статьи 205 УК РФ) и незаконном обороте оружия или взрывчатки (часть 4 статьи 222.1 УК РФ). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлены обвинения по части 3 статьи 226.1 УК (контрабанда взрывных устройств). По версии следствия, обвиняемые входили в организованную преступную группу, которую создал первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк с целью совершения взрыва на мосту. Всем обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года, ответственность за него позже взяли на себя украинские спецслужбы. По данным следствия, взрывное устройство было спрятано в груз со строительной полиэтиленовой пленкой, который доставили из Одессы через границы Болгарии, Грузии, Армении и России. В результате погиб водитель, перевозивший груз, и четыре человека, ехавшие в оказавшемся рядом легковом автомобиле. Мост ремонтировали более полугода, в течение этого времени движение по нему было ограничено. Грузовые автомобили не могут ездить по мосту до сих пор.
Адвокаты обвиняемых настаивают на их невиновности — с самого начала защитники заявляли, что фигуранты дела — это „набор случайных людей, которые оказались не в то время и не в том месте“, и эти люди просто работают в сфере сельскохозяйственных грузоперевозок в регионе. Адвокаты также подчеркивали, что в первые дни, когда началось расследование, большинство подозреваемых сотрудничали с правоохранительными органами и сами добровольно ездили в Симферополь на допросы.
Министр обороны РФ заявил о формировании „войск беспилотных систем“
Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил, что в России будет сформирован новый род войск — „войска беспилотных систем“.
По словам Белоусова, сформировать новый род войск поручил президент РФ Владимир Путин. „При вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года“, — сказал Белоусов на расширенной коллегии Минобороны, обращаясь к Путину, также принимающему в ней участие.
„С учетом возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий — требуется создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе“, — добавил он (цитаты по „Интерфаксу“).
Россия постоянно применяет для массированных ударов по территории Украины дроны-камикадзе „Шахед“ иранской разработки.
В феврале 2024 года новый род войск — Силы беспилотных систем — были созданы в Украине.
США ввели санкции против 11 северокорейцев и восьми компаний из России и КНДР
Министерство финансов США ввело санкции против 11 человек и восьми организаций из России и КНДР, сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.
Ограничения введены „в связи с оказанием финансовой и военной поддержки Северной Корее“, а также в связи с ракетной программой Пхеньяна, заявляет ведомство.
Среди физических лиц, которые попали под санкции (все они — граждане КНДР), оказался северокорейский генерал Ри Чанг Хо, который предположительно сопровождает войска КНДР, развернутые в России, отмечает AFP.
Ограничения также затронули российские компании и северокорейские банки.
„Продолжающиеся провокационные действия режима Ким Чен Ына, включая его последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты и усиление военной поддержки России, подрывают стабильность в регионе и поддерживают продолжающуюся агрессию Путина в Украине“, — заявил исполняющий обязанности замминистра финансов США Брэдли Смит.
Генсек НАТО встретится с Зеленским в Брюсселе
Генсекретарь НАТО Марк Рютте встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду, сообщает „Интерфакс-Украина“ со ссылкой на представителя НАТО.
По его словам, к встрече также могут присоединиться другие лидеры стран-членов ЕС — в четверг запланировано заседание Европейского совета, на которое также приглашен Зеленский.
„Генеральный секретарь встретится с президентом Зеленским в среду. Ряд европейских лидеров находятся в Брюсселе на заседании Европейского совета, и некоторые из них могут присоединиться, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, в частности противовоздушную оборону“, — сказал представитель НАТО.
Путин заявил о захвате 189 населенных пунктов в этом году в Украине
Российский президент Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны. Ниже — самые заметные его высказывания.
Во-первых, он утверждает, что в 2024 году российскими военными было захвачено 189 населенных пунктов в Украине (Путин использовал слово „освобождено“, как это всегда делает российская пропаганда). Министр обороны Андрей Белоусов позже добавил, что с начала войны якобы захвачено 4,5 тысячи квадратных километров украинской территории.
Путин не назвал числа погибших российских военных (Би-би-си на основе открытых данных удалось установить по меньшей мере 83 338 имен), но объявил на коллегии минуту молчания.
Во-вторых, Путин утверждает, что в этом году ежедневно в среднем более тысячи человек поступает на военную службу по контракту. Это соответствует ранее заявляемым цифрам о числе добровольцев для войны в Украине.
В-третьих, он поручил держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы и заявил, что в ближайшее время будет обеспечен серийный выпуск комплексов „Орешник“, который впервые был применен в ноябре.
В-четвертых, Путин напомнил, что штатная численность российских вооруженных сил повышена до 1,5 млн военнослужащих. Указ об этом он подписал в сентябре.
Наконец, российский президент потребовал наращивать производство беспилотников, которыми Россия ежедневно атакует Украину.