ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ | Премьер-министры Эстонии, Великобритании и Норвегии рассказывают, как вывести Европу из опасной ситуации

В качестве вводного мероприятия к встрече сегодня проходит конференция „Опасные воды: европейская безопасность“. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обсуждают российско-украинскую войну, увеличение расходов НАТО на оборону и будущее Европы.

JEF – это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который, помимо Эстонии, входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция. Идея JEF заключается в том, чтобы первыми отреагировать до объявления 5-й статьи НАТО. Это сообщество стран-единомышленников, готовых быстро и гибко участвовать в различных операциях – от гуманитарных кризисов до обычных военных действий. Меры реагирования на кризисы, разработанные в рамках JEF, будут дополнять деятельность НАТО.