Новости Эстонии
16.12.2024, 18:04

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ | Премьер-министры Эстонии, Великобритании и Норвегии рассказывают, как вывести Европу из опасной ситуации

 
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник перед отъездом в Эстонию
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник перед отъездом в Эстонию
ФОТО: LEON NEAL | AFP

На этой неделе в Таллинне проходит саммит стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) под руководством Великобритании, в котором, помимо Эстонии и Великобритании, примут участие лидеры восьми других стран-союзников.

В качестве вводного мероприятия к встрече сегодня проходит конференция „Опасные воды: европейская безопасность“. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обсуждают российско-украинскую войну, увеличение расходов НАТО на оборону и будущее Европы.

Дискуссию модерирует Хельга Кальм, директор конференции Леннарта Мери.

Разговор происходит на английском языке, синхронного перевода нет.

JEF – это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который, помимо Эстонии, входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция. Идея JEF заключается в том, чтобы первыми отреагировать до объявления 5-й статьи НАТО. Это сообщество стран-единомышленников, готовых быстро и гибко участвовать в различных операциях – от гуманитарных кризисов до обычных военных действий. Меры реагирования на кризисы, разработанные в рамках JEF, будут дополнять деятельность НАТО.

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