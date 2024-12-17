9 мая Анне Вески выступит на Дне Европы в Нарве
Планируется, что в следующем году 9 мая в День Европы в Нарве пройдет бесплатный большой концерт Анне Вески.
На официальном сайте певицы Анне Вески появилась информация о том, что 9 мая у нее состоится концерт в Нарве в рамках празднования Дня Европы.
В 2024 году этот праздник запомнился горожанам концертом на Ратушной площади города, на котором в сопровождении Нарвского симфонического оркестра выступили певцы Уку Сувисте и Алика Милова, а также группа Smilers и кохтла-ярвеская фолк-рок-группа Kratt.
Какой вариант концерта - Ивангородский на набережной или Нарвский на Ратушной площади - выберут горожане, станет изестно 9 мая.
Знаменитая и любимая многими певица не так давно приезжала в приграничный город с концертом: 10 июня 2023 года она поздравляла нарвитян с Днем города.