В Ида-Вирумаа внедряют инновационные методы обучения, пока еще малоизвестные в Эстонии(1)
В Ида-Вирумаа завершилась первая в Эстонии программа по развитию предпринимательских навыков и финансовой грамотности, ориентированная на учителей и учеников, где использовалось пока ещё малоизвестное в Эстонии игровое обучение. В будущем игровой подход планируется применять также для улучшения знаний эстонского языка у учащихся, для которых он не является родным.
В программу, рассчитанную на восемь месяцев, были вовлечены восемь школ и три молодежных центра региона. Руководитель MTÜ Ettevõtlusküla Эвелин Рятсеп, отметила, что новая программа получила очень хорошие отзывы как от преподавателей, так и от учеников. „У молодых людей часто отсутствует личный опыт в таких областях, как предпринимательство и управление финансами, но его можно приобрести с помощью игровых симуляций. Игры позволяют получить первые результаты, что мотивирует учеников и вызывает у них интерес к обучению. Программа уникальна ещё и тем, что ученики сами могут брать на себя роль преподавателей, руководить игрой и делиться знаниями. Это не только помогает освоить учебный материал, но и развивает социальные навыки и умение работать в команде“, — пояснила Рятсеп.
Всего в программе приняли участие 20 преподавателей и 92 ученика, которые освоили навыки проведения игровых симуляций. Благодаря их усилиям в процесс обучения было вовлечено 518 школьников из разных уголков Ида-Вирумаа.
Учителя отметили, что программа дала им новые инструменты для использования игровых методов в преподавании и по другим предметам. Учителя также отметили в своих отзывах, что им понравился энтузиазм учеников, играющих и руководящих игрой, и они были удивлены их способностями. Некоторые школы региона уже планируют внедрять игровые методы для изучения эстонского языка среди учеников, для которых он не является родным.
Сами ученики подчеркнули, что участие в программе помогло им справляться с тревогой, связанной с выступлениями, научило привлекать внимание аудитории, достигать договорённостей и следовать им. У многих повысилась уверенность в себе, умение устанавливать личные границы, а также учитывать интересы окружающих.
Использовать игровое обучение и в дальнейшем планируют Ярвеская русская гимназия г. Кохтла-Ярве, Силламяэская гимназия, Йыхвиская основная школа, Иллукаская школа, Майдлаская школа, Основная школа Синимяэ и Кохтла-Ярвеская гимназия. Некоторые из них планируют в будущем предлагать игровое обучение и другим школам региона, где развитие предпринимательства пока ещё находится на начальной стадии. Например, Кохтла-Ярвеская гимназия уже организует так называемые „вечера игр“ с целью популяризации предпринимательства.
Реализацию программы поддержала Startup Estonia. „Молодёжь нужно вдохновлять и поддерживать, чтобы они смело мечтали и думали о том, чем хотят заниматься в жизни и как этого достичь. Поддержка молодёжного предпринимательства и формирование активной жизненной позиции — важные направления работы Startup Estonia. Я уверена, что влияние этого проекта будет долгосрочным и окажется значительно более масштабным, чем мы можем видеть сейчас“, — сказала Элина Дубова, руководитель проектов регионального развития Startup Estonia.