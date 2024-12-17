В Ида-Вирумаа внедряют инновационные методы обучения, пока еще малоизвестные в Эстонии

В программу, рассчитанную на восемь месяцев, были вовлечены восемь школ и три молодежных центра региона. Руководитель MTÜ Ettevõtlusküla Эвелин Рятсеп, отметила, что новая программа получила очень хорошие отзывы как от преподавателей, так и от учеников. „У молодых людей часто отсутствует личный опыт в таких областях, как предпринимательство и управление финансами, но его можно приобрести с помощью игровых симуляций. Игры позволяют получить первые результаты, что мотивирует учеников и вызывает у них интерес к обучению. Программа уникальна ещё и тем, что ученики сами могут брать на себя роль преподавателей, руководить игрой и делиться знаниями. Это не только помогает освоить учебный материал, но и развивает социальные навыки и умение работать в команде“, — пояснила Рятсеп.

Всего в программе приняли участие 20 преподавателей и 92 ученика, которые освоили навыки проведения игровых симуляций. Благодаря их усилиям в процесс обучения было вовлечено 518 школьников из разных уголков Ида-Вирумаа.

Учителя отметили, что программа дала им новые инструменты для использования игровых методов в преподавании и по другим предметам. Учителя также отметили в своих отзывах, что им понравился энтузиазм учеников, играющих и руководящих игрой, и они были удивлены их способностями. Некоторые школы региона уже планируют внедрять игровые методы для изучения эстонского языка среди учеников, для которых он не является родным.

Сами ученики подчеркнули, что участие в программе помогло им справляться с тревогой, связанной с выступлениями, научило привлекать внимание аудитории, достигать договорённостей и следовать им. У многих повысилась уверенность в себе, умение устанавливать личные границы, а также учитывать интересы окружающих.