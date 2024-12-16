16.12.2024, 14:50
В работе Smart-ID наблюдаются неполадки
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Эстонская электронная идентификационная система Smart-ID сегодня примерно с 14:00 вышла из строя.
Пользователи сообщают, что попытки идентифицировать себя с помощью Smart-ID оказываются безуспешными и на экран выводятся различные сообщения об ошибке.
Например, при попытке входа в Swedbank появляется сообщение: „Услуга временно недоступна“. Пожалуйста, используйте другой метод аутентификации или повторите попытку позже“.
Часть пользователей получают сообщение об отсутствии подключения к интернету.
Smart-ID управляется компанией SK ID Solutions, которая принадлежит Swedbank, SEB и Telia.