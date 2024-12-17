Исследование: каждый пятый таллиннский подросток за последний месяц был пьяным

Рейнсалу подчеркивает, что вредное воздействие алкоголя на здоровье начинается с уже первой дозы горячительного. Алкоголь — это психоактивный наркотик, вызывающий привыкание, который несколько десятилетий назад был классифицирован Международным агентством по изучению рака как канцероген группы 1. Это группа самого высокого риска, и в эту же группу риска входят также асбест, радиация и никотин. „К сожалению, молодые люди не видят долгосрочных последствий употребления алкоголя, а сосредотачиваются на полученных эмоциях данного момента“, - констатирует школьная медсестра.

Алкоголь также доступен несовершеннолетним через интернет-торговлю. Исследование тестовых покупок таких продаж показывает, что в случае курьерской доставки запрашивался удостоверяющий личность документ и в продаже было отказано лишь в 12,5% случаев. Кроме того, опрос, проведенный в ночных клубах Таллинна, показывает, что алкоголь несовершеннолетним на вид продается практически без ограничений и что ни один работник обслуживания не проверял возраст тестового покупателя с внешностью несовершеннолетнего, который хотел купить алкоголь.

„По результатам данного исследования можно сделать вывод, что алкоголь довольно легко доступен молодым людям и определенное социальное давление играет важную роль в том, как подростки принимают решения“, - объясняет школьная медсестра Рейнсалу. Об этом также свидетельствуют исследования тестовых покупок, проведенные Институтом развития здоровья (TAI), которые выявили немало узких мест в контроле точек продаж и интернет-торговли. Например, выяснилось, что менее половины мест торговли запрашивают документы при покупке алкоголя. В кассах самообслуживания контроль ещё слабее — документы проверяют лишь в 10% случаев.

Согласно данным исследования международной организации Planet Youth, среди 15-16-летних школьников Таллинна 20% за последние 30 дней были в алкогольном опьянении. Алкоголь в основном употребляют дома – 15% случаев в собственном доме и 27% в других домах. При этом 10% несовершеннолетних утверждают, что употребляют алкоголь в барах, пабах или клубах.

„Для молодых людей наибольшую озабоченность вызывает влияние потребления алкоголя на развитие мозга. Мозг подростка продолжает развиваться до 25 лет, и, к сожалению, сами молодые люди не осознают, что употребление алкоголя вызывает проблемы с физическим и ментальным здоровьем“, - объясняет школьная медсестра. Кроме того, среди краткосрочных рисков употребления алкоголя имеется прямое влияние на поведение и выборы молодежи, так как горячительные напитки могут вызывать отравления, спровоцировать несчастные случаи, а также агрессивное и рискованное поведение. Пристрастие к вызывающему зависимость алкоголю часто недооценивается, поскольку молодые люди склонны думать, что у них все „под контролем“.

Среди молодежи причины употребления алкоголя часто связаны с социальным давлением и недостаточной информированностью. „Советы друзей или потребность принадлежать к определенной группе часто являются причиной того, что молодые люди обращаются к алкоголю, чтобы справиться с эмоциональными напряжениями, вместо того чтобы сделать более здоровый выбор“, - отмечает Рейнсалу.

Просветительская работа и профилактические меры – предлагаемые решения должны быть продуманными и последовательными