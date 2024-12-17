Исследование: каждый пятый таллиннский подросток за последний месяц был пьяным(1)
Международное исследование подтверждает, что употребление алкоголя часто начинается уже в молодом возрасте, что ставит под угрозу здоровье молодых людей и негативно влияет на их возможности в будущем. Ведущая медсестра ЦУ Tallinna Koolitervishoid Кюлли Рейнсалу подчеркивает, что необходимы совместные усилия общества для защиты молодых людей от вредного воздействия алкоголя.
Согласно данным исследования международной организации Planet Youth, среди 15-16-летних школьников Таллинна 20% за последние 30 дней были в алкогольном опьянении. Алкоголь в основном употребляют дома – 15% случаев в собственном доме и 27% в других домах. При этом 10% несовершеннолетних утверждают, что употребляют алкоголь в барах, пабах или клубах.
„По результатам данного исследования можно сделать вывод, что алкоголь довольно легко доступен молодым людям и определенное социальное давление играет важную роль в том, как подростки принимают решения“, - объясняет школьная медсестра Рейнсалу. Об этом также свидетельствуют исследования тестовых покупок, проведенные Институтом развития здоровья (TAI), которые выявили немало узких мест в контроле точек продаж и интернет-торговли. Например, выяснилось, что менее половины мест торговли запрашивают документы при покупке алкоголя. В кассах самообслуживания контроль ещё слабее — документы проверяют лишь в 10% случаев.
Алкоголь также доступен несовершеннолетним через интернет-торговлю. Исследование тестовых покупок таких продаж показывает, что в случае курьерской доставки запрашивался удостоверяющий личность документ и в продаже было отказано лишь в 12,5% случаев. Кроме того, опрос, проведенный в ночных клубах Таллинна, показывает, что алкоголь несовершеннолетним на вид продается практически без ограничений и что ни один работник обслуживания не проверял возраст тестового покупателя с внешностью несовершеннолетнего, который хотел купить алкоголь.
Негативное воздействие алкоголя на здоровье начинается с первой выпитого напитка
Рейнсалу подчеркивает, что вредное воздействие алкоголя на здоровье начинается с уже первой дозы горячительного. Алкоголь — это психоактивный наркотик, вызывающий привыкание, который несколько десятилетий назад был классифицирован Международным агентством по изучению рака как канцероген группы 1. Это группа самого высокого риска, и в эту же группу риска входят также асбест, радиация и никотин. „К сожалению, молодые люди не видят долгосрочных последствий употребления алкоголя, а сосредотачиваются на полученных эмоциях данного момента“, - констатирует школьная медсестра.
„Для молодых людей наибольшую озабоченность вызывает влияние потребления алкоголя на развитие мозга. Мозг подростка продолжает развиваться до 25 лет, и, к сожалению, сами молодые люди не осознают, что употребление алкоголя вызывает проблемы с физическим и ментальным здоровьем“, - объясняет школьная медсестра. Кроме того, среди краткосрочных рисков употребления алкоголя имеется прямое влияние на поведение и выборы молодежи, так как горячительные напитки могут вызывать отравления, спровоцировать несчастные случаи, а также агрессивное и рискованное поведение. Пристрастие к вызывающему зависимость алкоголю часто недооценивается, поскольку молодые люди склонны думать, что у них все „под контролем“.
Среди молодежи причины употребления алкоголя часто связаны с социальным давлением и недостаточной информированностью. „Советы друзей или потребность принадлежать к определенной группе часто являются причиной того, что молодые люди обращаются к алкоголю, чтобы справиться с эмоциональными напряжениями, вместо того чтобы сделать более здоровый выбор“, - отмечает Рейнсалу.
Просветительская работа и профилактические меры – предлагаемые решения должны быть продуманными и последовательными
Рейнсалу считает, что профилактическая работа в школах важна, но она должна быть более разнообразной и практичной. „Молодым людям нужно больше интерактивных и соответствующих возрасту методов, таких как ролевые игры, дискуссии и вовлекаемые в деятельность мастер-классы. Молодежи важно дать практические советы о том, как сказать „нет“ предложению алкоголя, не чувствуя при этом какого-то напряжения или отвержения. Следует поддерживать развитие уверенности молодых людей в себе, чтобы они могли придерживаться своих правильных решений. В просветительской работе необходимо уделять внимание тому, как алкоголь влияет на повседневную жизнь и отношения, которые зачастую для молодых людей на сегодня важнее, чем отдаленные риски для здоровья“, — описывает школьная медсестра и отмечает, что в этих усилиях нередко отсутствует последовательность.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить доступность алкоголя как экономически эффективную и научно обоснованную меру по снижению общего потребления алкоголя. Среди прочего следует сократить количество мест продаж, урезать часы продажи горячительных напитков и поднять возрастной ценз для их приобретения. Кроме того, в ВОЗ подчеркивают, что помимо снижения доступности и видимости алкоголя для несовершеннолетних, необходимо также вдумчиво и последовательно реализовывать дополнительные меры – такие как обучение молодых людей важным социальным навыкам.
Практика многих стран показала, что такие решения эффективны. Например, в Литве потребление алкоголя и связанный с этим ущерб здоровью снизились после ограничения часов продажи алкоголя по воскресеньям. В Норвегии было выявлено, что каждый дополнительный час ночной продажи алкоголя увеличивает количество зарегистрированных насильственных преступлений на 16%, а ограниченное время продажи помогает снизить количество случаев насилия.
Школьные медсестры находятся на переднем крае по части информирования и поддержки
По словам Рейнсалу, школьные медсестры часто первыми замечают проблемы со здоровьем у молодых людей. „Благодаря медицинским осмотрам и ежедневным беседам мы можем помочь тем школьникам, у которых уже возникли проблемы, связанные с алкоголем“, — объясняет школьная медсестра Кюлли Рейнсалу, имеющая степень магистра медицинских наук, а также прошедшая многие дополнительные обучения – в том числе курсы TAI, одна часть из которых была посвящена чрезмерному употреблению алкоголя.
Она подчеркивает, что школьные медсестры могут быть своего рода инфлюэнсерами в работе по информированию молодежи. „Мы можем делиться научно обоснованной и практической информацией, чтобы помочь молодым людям осознать, как сделанные ими выборы влияют на их здоровье и будущее. Мы также можем предложить поддержку родителям и помочь улучшить сотрудничество между школами и семьями“, — добавляет Рейнсалу.
Школьные медсестры призывают создать среду, в которой алкоголь не попадает в жизненное окружение детей и молодежи, а продуманная политика в отношении алкоголя поможет создать такую безопасную и здоровую среду.