Обновление маршрутов и общественного транспорта Таллинна стало крупнейшим в этом столетии

По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, долгосрочная стратегия Таллинна сфокусирована на том, чтобы сделать передвижение по городу более экологичным, удобным и безопасным для всех. „В 2024 году мы сосредоточились на модернизации маршрутной сети общественного транспорта и обновлении подвижного состава. На улицах города уже можно увидеть новые автобусы и трамваи, и этот процесс продолжится. Важным шагом стало наше решение о полном обновлении троллейбусного парка Таллинна и переходе на аккумуляторные троллейбусы“, – отметил он.

„С точки зрения надежности и гибкости трамвайной сети важно открытие трамвайной линии в Ванасадам. В случае аварий или неисправностей это позволяет развернуть трамваи в направлении центра города, что добавляет системе гибкости. Кроме того, благодаря данному шагу возможности передвижения улучшились как для горожан, так и для туристов, посещающих Таллинн“, – добавил Ярван.

Цель договора о маршрутных перевозках, заключенного с AS Tallinna Linnatransport на десять лет, – предоставить и развивать в столице современный, удобный и качественный общественный транспорт. Это один из крупнейших договоров, когда-либо заключенных в Эстонии в сфере мобильности: его общий объем оценивается приблизительно в 1,2–1,4 миллиарда евро. Цель сотрудничества – достичь того, чтобы половину всех способов передвижения составляли поездки на общественном транспорте.

В 2024 году было обновлено около 21% маршрутной сети общественного транспорта Таллинна, изменения коснулись 15 автобусных линий. За два года обновлено уже 34% всей маршрутной сети с целью сделать общественный транспорт более удобным и быстрым для горожан.

Партнер города – предприятие JCDecaux – приступило в этом году к обновлению павильонов ожидания на остановках общественного транспорта. Установлено уже более 300 павильонов нового типа, в следующем году будет обновлено еще около 280 остановок. За четыре года планируется заменить павильоны ожидания на всех остановках общественного транспорта Таллинна.