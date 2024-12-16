ФОТО И ВИДЕО | Сильный ветер, очереди до 10 часов, продажа мест, чай от волонтера — о чём рассказывают люди у погранперехода в Нарве(18)
15 декабря, по статистике Департамента полиции и погранохраны, пересечений границы в Нарве было 1516. Но это не рекорд. Например, 1 декабря пересечений было больше - 2319. Но, по данным тех, кто составлял список неуспевших перейти границу в воскресенье, в городе остались еще более 400 человек.
По словам людей из очереди, кто-то из них ночевал в гостинице или съемных квартирах, кто-то - в машинах на Петровской площади. Где находились этой ночью те, у кого не было возможности оплатить гостиницу, неизвестно. На данный момент в Нарве нет круглосуточно работающих кафе или магазинов, а ночью была минусовая температура воздуха.
В 11:30 в понедельник, 16 декабря, у погранпункта в очереди стоит около пяти сотен человек. Репортер RusDelfi поговорил с некоторыми из них.
Люди из хвоста очереди, рассказывают, что стоят пока минут 40. Они оптимистичны, уверены, что смогут пройти границу сегодня.
Чуть ближе ко входу на погранпунт стоит пара молодых людей. Юноша натянул шарф до носа, девушка укутала голову в шарф, ее лицо едва видно, - на улице не слишком холодно, но порывы сильного ветра иногда сдувают с ног.
Она говорит, что очередь двигается медленно, они стоят час и сорок минут, но рассчитывают, что ночевать в Нарве им не придется. Девушка рассказывает, что в пути они второй день, летят с юга Испании. Про очередь говорит, что люди на все реагируют по-разному, кто-то ругается периодически, а кто-то старается шутить и поддерживать других.
„Я вынуждена“
За несколько человек от нее стоит бабушка, совсем невысокого роста, она пришла с пледом, которым укрывается, чтобы немного спрятаться от ветра. Если бы не плед, ее в очереди было бы и незаметно. „Я, наверное, уже последний раз стою, разве можно выстоять такую очередь?“, - говорит она с грустью. Этой бабушке 86 лет. В России у нее живет сын, который еще в студенческие годы получил черепно-мозговую травму в Эстонии, потом переехал жить в Россию. Она теперь ездит к нему, потому что заботиться о нем больше некому. „Я вынуждена“, - пожимает плечами бабушка.
Строго по списку
„Впереди стоят те, кто идет по списку вчерашнему, там строго у них кто-то проверяет, а мы приехали на автобусе в шесть утра, почти пять часов находимся здесь на ветру, но думаем, что пройдем до вечера“, - рассказывает мужчина, который стоит около парковки такси.
У самого входа в погранпункт стоит пожилая пара. Они едут из Берлина. Заняли очередь вчера, не прошли, записались в список, с шести утра стоят снова. Едут в гости к семье на зимние праздники. Мужчина говорит, что какая-то женщина взяла все в свои руки и строго проверяет всех по спискам.
Спасибо мужчине, который угощал чаем
Пара среднего возраста не хочет рассказывать о своей поездке, но призывает видеть больше хорошего, чем негативного. „Эстония, конечно, не изменит своего решения в отношении некруглосуточной работы погранпункта, это вопрос политики, и власть можно понять в этом, но чувствуем себя немного униженными сейчас, не ругаться же с людьми, которые бесцеремонно занимают очередь перед твоим носом, - делится размышлениями мужчина в забавной шапке, он обнимает жену. - Жаль, что так и не предложили систему записи по электронной очереди, как это было с машинами раньше. Возможно, так бы у людей было меньше дискомфорта“.
“Хочу поблагодарить мужчину, который несколько часов назад ходил и угощал людей чаем из термоса, - подхватывает разговор улыбающаяся жена этого мужчины. - Не знаю, почему он так решил поступить, но это как-то согрело, что когда власть играет по политическим правилам, остаются люди, которые продолжают жить по человеческим правилам“.
Продажа мест в очереди
Мужчина лет сорока из Латвии соглашается подробнее рассказать свою историю. Он едет по семейным обстоятельствам в Россию с двумя дочерьми 12 и 17 лет. По его словам, две недели назад они уже пересекали границу в Нарве, тогда они также, как и сегодня, приехали на автобусе в 6:30 и спустя три часа прошли границу. А теперь уже стоят пять часов.
„Ситуация такая, - рассказывает мужчина свое понимание происходящего, - местные люди создают списки, записывают не только тех, кто не успел пройти границу, но и себя, своих родственников, потом „пустые“ места продают по цене от 50 до 80 евро. Если бы было один к одному, то без проблем, а так подходят по 5-6 человек вместо одного и встают в очередь“.
„Кроме списков, - добавляет другой мужчина, который оказывается рядом, - местные чуть ли не каждые 10 метров занимают очередь, а потом подводят к себе других людей группами, поэтому кажется, что очередь почти не двигается, для них жизнь удалась - они заработали, а кто-то, кто опаздывает на поезда и самолеты, ночует в Нарве в гостиницах, теряет деньги“. По его мнению, ожидающим перехода не хватает сплоченности. Если бы встали, рассуждает мужчина, взялись за руки и не пускали бы продающих места людей, то все бы быстрее прошли границу.
„Я так делал летом, мы тогда не пропускали наглых товарищей, которые без очереди хотели пройти, ко мне даже подошел мужик потом полукриминальной внешности, начал на распальцовочке разговаривать, ударил меня в живот, я позвонил в полицию, - продолжает мужчина. - Там мне ответили, что это дело пограничников, а пограничники сказали, что, наоборот, дело полиции. Я снова звонил в полицию, там пообещали, что приедут, но так никто и не приехал за два часа, что я еще стоял. Меня это, кстати, навело на размышления, почему покрывают таких, как эти местные наглые люди. Полиция считает, что нет нарушения общественного порядка. Получается, у этих людей есть право воровать наше время, здоровье и деньги. Но это незаконно“.
Разговорившийся мужчина уверен, что популярная в Facebook группа „Граница Нарва-Ивангород“ создана людьми, которые сейчас активно продают места в очереди. Он так считает, потому что посты, в которых он описывал ситуацию с продажей мест и махинациями со списками, там блокируют. По словам другого мужчины из очереди, эти же люди ведут telegram-канал, где открыто продают места.
„Вчера за 100 евро можно было купить, пользуются ситуацией с погодой и праздниками,“ - делится информацией мужчина. Он уверен, что кто-то специально создает ажиотаж с количеством людей в очереди, чтобы те, кто торопится, у кого есть деньги, покупали бы возможность более быстрого перехода.
В этот момент со стороны России выходит женщина, слышит разговор и останавливается. Она рассказывает, что в Ивангороде летом тоже продавали места в очереди, но там было дешевле - 20-30 евро за человека.
По словам молодой женщины, которая вчера заняла очередь в 18:00, и не смогла пройти границу, когда с мужем и его отцом они записывались в пограничный список, были там в 350-х номерах. Она не верит, что кто-то специально мухлюет с количеством мест в списках. Хотя, уточняет женщина, она сама из Нарвы, и в очереди видит много местных людей.
„Вчера в итоге муж и его отец ночевали в машине на площади, а я уезжала домой, стоим с открытия, время 12:00, и я понимаю, что нам еще минимум несколько часов стоять“, - растроенно говорит женщина.
Скоро праздники и, возможно, очереди у границы станут длиннее
На данный момент за декабрь, с 1 по 15, по данным Департамента полиции и погранохраны, зафиксировано 26 740 пересечений границы. Но во второй половине месяца планируется, что их станет больше из-за каникул, отпусков и праздничных выходных. Учитывая погодные условия, редакция рекомендует помнить о теплой одежде, заранее рассмативать вариант ночевки в Нарве, не поддаваться на провакации людей в очереди, а ситуацию, сколько человек стоит у погранпункта, можно смотреть через вебкамеру здесь. RusDelfi также напоминает, что МВД Эстонии рекомендует воздержаться от поездок в Россию без крайней необходимости.