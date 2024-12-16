ФОТО И ВИДЕО | Сильный ветер, очереди до 10 часов, продажа мест, чай от волонтера — о чём рассказывают люди у погранперехода в Нарве

„Впереди стоят те, кто идет по списку вчерашнему, там строго у них кто-то проверяет, а мы приехали на автобусе в шесть утра, почти пять часов находимся здесь на ветру, но думаем, что пройдем до вечера“, - рассказывает мужчина, который стоит около парковки такси.

За несколько человек от нее стоит бабушка, совсем невысокого роста, она пришла с пледом, которым укрывается, чтобы немного спрятаться от ветра. Если бы не плед, ее в очереди было бы и незаметно. „Я, наверное, уже последний раз стою, разве можно выстоять такую очередь?“, - говорит она с грустью. Этой бабушке 86 лет. В России у нее живет сын, который еще в студенческие годы получил черепно-мозговую травму в Эстонии, потом переехал жить в Россию. Она теперь ездит к нему, потому что заботиться о нем больше некому. „Я вынуждена“, - пожимает плечами бабушка.

Она говорит, что очередь двигается медленно, они стоят час и сорок минут, но рассчитывают, что ночевать в Нарве им не придется. Девушка рассказывает, что в пути они второй день, летят с юга Испании. Про очередь говорит, что люди на все реагируют по-разному, кто-то ругается периодически, а кто-то старается шутить и поддерживать других.

Чуть ближе ко входу на погранпунт стоит пара молодых людей. Юноша натянул шарф до носа, девушка укутала голову в шарф, ее лицо едва видно, - на улице не слишком холодно, но порывы сильного ветра иногда сдувают с ног.

В 11:30 в понедельник, 16 декабря, у погранпункта в очереди стоит около пяти сотен человек. Репортер RusDelfi поговорил с некоторыми из них.

По словам людей из очереди, кто-то из них ночевал в гостинице или съемных квартирах, кто-то - в машинах на Петровской площади. Где находились этой ночью те, у кого не было возможности оплатить гостиницу, неизвестно. На данный момент в Нарве нет круглосуточно работающих кафе или магазинов, а ночью была минусовая температура воздуха.

У самого входа в погранпункт стоит пожилая пара. Они едут из Берлина. Заняли очередь вчера, не прошли, записались в список, с шести утра стоят снова. Едут в гости к семье на зимние праздники. Мужчина говорит, что какая-то женщина взяла все в свои руки и строго проверяет всех по спискам.

Спасибо мужчине, который угощал чаем

Пара среднего возраста не хочет рассказывать о своей поездке, но призывает видеть больше хорошего, чем негативного. „Эстония, конечно, не изменит своего решения в отношении некруглосуточной работы погранпункта, это вопрос политики, и власть можно понять в этом, но чувствуем себя немного униженными сейчас, не ругаться же с людьми, которые бесцеремонно занимают очередь перед твоим носом, - делится размышлениями мужчина в забавной шапке, он обнимает жену. - Жаль, что так и не предложили систему записи по электронной очереди, как это было с машинами раньше. Возможно, так бы у людей было меньше дискомфорта“.

“Хочу поблагодарить мужчину, который несколько часов назад ходил и угощал людей чаем из термоса, - подхватывает разговор улыбающаяся жена этого мужчины. - Не знаю, почему он так решил поступить, но это как-то согрело, что когда власть играет по политическим правилам, остаются люди, которые продолжают жить по человеческим правилам“.

Продажа мест в очереди

Мужчина лет сорока из Латвии соглашается подробнее рассказать свою историю. Он едет по семейным обстоятельствам в Россию с двумя дочерьми 12 и 17 лет. По его словам, две недели назад они уже пересекали границу в Нарве, тогда они также, как и сегодня, приехали на автобусе в 6:30 и спустя три часа прошли границу. А теперь уже стоят пять часов.

„Ситуация такая, - рассказывает мужчина свое понимание происходящего, - местные люди создают списки, записывают не только тех, кто не успел пройти границу, но и себя, своих родственников, потом „пустые“ места продают по цене от 50 до 80 евро. Если бы было один к одному, то без проблем, а так подходят по 5-6 человек вместо одного и встают в очередь“.