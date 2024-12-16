400 евро штрафа и запрет на въезд, граждан трех стран не впустили в ЭР — что произошло на погранпункте в Нарве в выходные

В выходные, сообщает пресс-служба Идаской префектуры, специалисты пограничного пункта в Нарве не впустили в Эстонию двух граждан России, одного гражданина Молдовы и одного гражданина Кыргызстана. Наиболее распространенными причинами задержания были отсутствие необходимых документов, неясные показания или угроза общественному порядку.

13 декабря, проверяя документы у гражданина России на выезде из Эстонии, пограничники обнаружили, что он находился в Эстонии в течение одного дня без законных оснований. Ему выдали уведомление о необходимости покинуть страну, запретили въезд на шесть месяцев и оштрафовали на 400 евро.