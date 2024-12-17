Большинство участников конфликтов с применением насилия – это супруги и сожители
Большинство участников конфликтов с применением насилия – это супруги и сожители
ФОТО: Fabian Sommer | Fabian Sommer/dpa
ЧП и криминал
17.12.2024, 07:00

Домашнее насилие: в Эстонии полиция получает до 30 сообщений за сутки, в праздничные дни число растет

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Но не все случаи доходят до полиции

Более 40% случаев связаны с несовершеннолетними, которые становятся свидетелями или жертвами насилия. В большинстве инцидентов агрессоры находятся в состоянии алкогольного опьянения, а жертвами чаще всего становятся женщины. Руководитель следственной группы Оксана Никифорова подчеркивает, что проблема остается актуальной и требует внимания общества, ведь значительное число жертв не обращается за помощью самостоятельно. Подробности — у RusDelfi.

Насилие в близких отношениях по сей день актуальная в обществе проблема, говорит руководитель следственной группы. „Полиция получает до 30 сообщений о семейном насилии за сутки, а в праздничные дни это число значительно увеличивается. При этом мы знаем, что не все случаи доходят до полиции“, — уверяет руководитель следственной группы.

Сами пострадавшие сообщают в полицию о случившемся чуть более, чем в половине зафиксированных случаев. Это значит, что внушительное число жертв насилия самостоятельно не обращаются за помощью. В подобных ситуациях на помощь могут прийти члены семьи, родственники, друзья, соседи, коллеги и просто неравнодушные люди, ставшие свидетелями факта насильственных действий. „Насилие в семье — это не частное дело внутри семьи. Это наша общая ответственность: замечать проявления насилия, говорить об этом и обращаться за помощью, — говорит Оксана Никифорова. — Цифры показывают, что все больше близких, в том числе и соседи, сообщают о насилии в семье, что по нашим меркам очень хорошая тенденция“.

· Около 40% случаев домашнего насилия связаны с несовершеннолетними (являются свидетелями, присутствуют в момент проявления насилия в том же помещении или являются пострадавшей стороной)

· Более 50% агрессоров находятся в состоянии алкогольного опьянения

· Большинство участников конфликтов с применением насилия – это супруги и сожители (56%)

· Жертвами домашнего насилия чаще становятся женщины (76%)

В полиции прокомментировали, что около 300 детей ежегодно звонят по экстренному номеру, чтобы вызвать помощь для пострадавшего родителя либо с целью обезопасить самих себя от нападок близкого им человека. Подобные оповещения являются очень смелым и ответственным шагом в сторону решения проблемы домашнего насилия, говорит Никифорова.

„Мы всегда реагируем на все случаи насилия в близких отношениях, выясняем обстоятельства и оцениваем вероятность повторения насилия. Если в инциденте участвуют дети, мы всегда ставим их благополучие на первое место, потому что дети более уязвимы и нуждаются в помощи и поддержке. Независимо от того, были ли они непосредственными жертвами, стали свидетелями происшествия или находились в другом месте, например, в другой комнате. Чем быстрее ребёнок получит помощь, тем меньше риск серьезной травмы, которая может существенно повлиять на его жизнь в будущем. Например, если ребенок рос в семье, где происходило насилие, или если он регулярно был свидетелем жестокости, вероятность того, что насилие станет частью его собственной жизни, значительно выше.

Если вы стали жертвой насилия или знаете, что кто-то страдает от семейного насилия, без лишних колебаний обращайтесь за помощью к специалистам или в случае экстренной ситуации звоните по номеру 112.

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