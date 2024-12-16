Сегодня в Таллинне начинается встреча глав государств Объединенного экспедиционного корпуса. Движение в центре города ограничено

Премьер-министр Кристен Михал принимает в этот раз президентов Литвы и Финляндии, премьер-министров Великобритании, Дании, Латвии, Нидерландов, Норвегии и Швеции, а также министра иностранных дел Исландии.

Ключевыми темами саммита JEF станут увеличение расходов на оборону, безопасность в Балтийском море и поддержка Украины.

„JEF играет важную роль в сдерживании и обороне региона Балтийского моря. Последние годы показали важность защиты критически важной морской инфраструктуры. Мы должны постоянно тренироваться вместе с нашими союзниками, чтобы поддерживать способность наших сил быстро и решительно реагировать“, - сказал премьер-министр Кристен Михал.

Нынешняя встреча совпадает с 10-летним юбилеем Объединенного экспедиционного корпуса, что дает возможность подвести итоги достижений коалиции на сегодняшний день и наметить цели на будущее.

В 2023 году саммит премьер-министров стран JEF прошел в Швеции, в 2022 в Латвии

JEF – это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который, помимо Эстонии, входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция. Идея JEF заключается в том, чтобы первыми отреагировать до объявления 5-й статьи НАТО. Это сообщество стран-единомышленников, готовых быстро и гибко участвовать в различных операциях – от гуманитарных кризисов до обычных военных действий. Меры реагирования на кризисы, разработанные в рамках JEF, будут дополнять деятельность НАТО.

Для обеспечения безопасности сегодня и завтра, 16 и 17 декабря, в центре Таллинна будут введены дополнительные ограничения движения транспорта и запрет на полеты.

Следует также учитывать, что на Тоомпеа будет действовать запрет на парковку. Сегодня с 15 часов и до 15 часов 17 декабря не разрешено парковаться на улицах Пийскопи, Кохту, Тоом-Кооли и Тоом-Рюйтли, на площади Кирику и Лоссиплатс.