Сегодня в Таллинне начинается встреча глав государств Объединенного экспедиционного корпуса. Движение в центре города ограничено(2)
Сегодня, 16 декабря, в Таллинне начинается двухдневная встреча глав государств Объединенного экспедиционного корпуса Североатлантического альянса (Joint Expeditionary Force, JEF).
Премьер-министр Кристен Михал принимает в этот раз президентов Литвы и Финляндии, премьер-министров Великобритании, Дании, Латвии, Нидерландов, Норвегии и Швеции, а также министра иностранных дел Исландии.
Ключевыми темами саммита JEF станут увеличение расходов на оборону, безопасность в Балтийском море и поддержка Украины.
„JEF играет важную роль в сдерживании и обороне региона Балтийского моря. Последние годы показали важность защиты критически важной морской инфраструктуры. Мы должны постоянно тренироваться вместе с нашими союзниками, чтобы поддерживать способность наших сил быстро и решительно реагировать“, - сказал премьер-министр Кристен Михал.
Нынешняя встреча совпадает с 10-летним юбилеем Объединенного экспедиционного корпуса, что дает возможность подвести итоги достижений коалиции на сегодняшний день и наметить цели на будущее.
В 2023 году саммит премьер-министров стран JEF прошел в Швеции, в 2022 в Латвии
JEF – это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который, помимо Эстонии, входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция. Идея JEF заключается в том, чтобы первыми отреагировать до объявления 5-й статьи НАТО. Это сообщество стран-единомышленников, готовых быстро и гибко участвовать в различных операциях – от гуманитарных кризисов до обычных военных действий. Меры реагирования на кризисы, разработанные в рамках JEF, будут дополнять деятельность НАТО.
Для обеспечения безопасности сегодня и завтра, 16 и 17 декабря, в центре Таллинна будут введены дополнительные ограничения движения транспорта и запрет на полеты.
Следует также учитывать, что на Тоомпеа будет действовать запрет на парковку. Сегодня с 15 часов и до 15 часов 17 декабря не разрешено парковаться на улицах Пийскопи, Кохту, Тоом-Кооли и Тоом-Рюйтли, на площади Кирику и Лоссиплатс.
„Доступ пешеходов на Тоомпеа также ограничен, местные жители и люди, работающие там, смогут пройти, но для туристов и экскурсантов на время проведения встречи район останется закрытым. Местные жители смогут проехать на автомобиле, но мы просим их соблюдать запрет на парковку, а тех, кто привык оставлять свои машины на перечисленных улицах, просим на это время найти другое место для парковки“, - сказал представитель Департамента полиции погранохраны Андрис Вилтсин.