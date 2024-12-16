На французский остров Майотта обрушился мощнейший циклон: погибших сотни, если не больше

Как минимум несколько сотен, а возможно, и тысяч людей погибли на островах Майотта и Памандзи в Индийском океане после того, как на образованную ими заморскую территорию Франции обрушился циклон „Шидо“. Об этом в эфире местных СМИ в воскресенье, 15 декабря, заявил префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьевиль, его высказывания приводит агентство Reuters.

Сильнейший в регионе за много десятилетий

Шторм, обрушившийся днем ранее на острова в составе Коморских островов вблизи Мадагаскара, называют сильнейшим в регионе с 1934 года. Зафиксированная скорость ветра превышала 200 км/ч. В результате на Майотте повреждены правительственные здания, школы и немногочисленные медицинские учреждения.

Местным властям известно о как минимум 246 пострадавших и 14 погибших в результате удара стихии. В реальности число погибших может быть гораздо больше, а их точное число предоставить будет сложно, отметил Бьевиль: „Определенно несколько сотен смертей. Возможно, мы приблизимся к тысяче или даже к нескольким тысячам“.

Как отметил префект, на установление точного числа погибших влияет то, что население Майотты преимущественно составляют мусульмане, согласно традициям которых „мертвых хоронят в течение 24 часов“. При этом на Майотте проживает огромное количество беженцев без документов - именно они могли пострадать от стихии больше всего, так как зачастую проживают в самодельных постройках.

Уровень качества жизни на Майотте также далек от показателей материковой Франции - в заморском регионе общей площадью около 374 кв. километров проживает более 320 тысяч человек. При этом местная экономика почти полностью зависит от дотаций из Парижа, а почти каждый третий житель Майотты - безработный, отмечают СМИ.

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